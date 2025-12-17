Otac i sin tri godine besplatno jeli po restoranima na istu "foru", a onda im je stigao račun za sve

Nije se radilo o običnom pokušaju uštede na večeri. Naprotiv, dvojac je pokazivao istančan ukus i stil – svaki su put naručivali puni obrok, uključujući predjelo, glavno jelo, desert i vino, a računi su se kretali između 80 i 150 eura.

Kad bi došlo vrijeme plaćanja, aktivirala se njihova dobro poznata "fora": očeva bi kartica iznenada "prestala raditi", a tvrdili bi da žele platiti, ali ih u tome sprječavaju tehnički problemi.

Otac bi potom slao sina do bankomata – no ni ondje kartica nije funkcionirala. U znak dobre volje ostavljali bi osobnu iskaznicu ili karticu zdravstvenog osiguranja kao "jamstvo", uz obećanje da će se vratiti i podmiriti dug. Naravno, nikada se nisu vratili, prenosi N1.

Restorane nisu birali nasumično. Otac je pažljivo proučavao recenzije, tražeći lokale s visokom ocjenom ljubaznosti i gostoprimstva. Mnogi su im vlasnici povjerovali – sve dok nisu shvatili da su prevareni.

Dodatni trik? Otac bi nakon svakog „izgubljenog“ dokumenta prijavio krađu i ishodio novi, što mu je omogućavalo da prijevaru ponavlja.

Račun na kraju – stiže sa suda

Iako većina prevarenih ugostitelja nije podnosila prijave, glasine o prevarantima širile su se među lokalnim restoranima i na kraju stigle do policije. Nakon višemjesečne istrage policija je identificirala i uhitila ovu „gurmansku“ prevarantsku dvojicu.

A kako kaže stara francuska izreka: „Glazbenici se plaćaju na kraju plesa“ – a sada će konačni račun ovom domišljatom dvojcu ispostaviti pravosuđe.