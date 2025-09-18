Otac djeteta koje je posjetila policija zbog igračke puške: "Postoje li kazne za ljude koji šire laži i unose nemir? Policija je bila vrhunska"

Teška panika zavladala je prije koji dan u Splitu kada je u javnost dospjela informacija da je netko po Mejašima šetao s kalašnjikovom u ruci. Roditelje se zvalo da dođu po djecu u školu, prvi čovjek tog kotara objavio je informaciju na svom profilu i rekao svima da ostanu u svojim domovima. Policija je na kraju pronašla osobu koja je šetala s „kalašnjikovom u ruci“, međutim ispostavilo se da je to bila – puška za airsoft. Naime, 19-godišnjak se vraćao sa airsoft igre i netko ga je vidio i pomislio da je riječ o pravom oružju.

Istodobno se po društvenim mrežama pojavila snimka troje djece obučene u vojne odore i s "oružjem" u rukama, nešto starijeg datuma.

Otac jednog od dječaka oglasio se danas na svom FB profilu i postavio neka pitanja ponukan ponašanjem okoline i svega što se zbivalo.

Sve je objasnio u podužem Facebook statusu. Kontaktirali smo ga i kazao je da nema što dodati u odnosu na ono što je objavio, a to možete pročitati u nastavku.

„Ovdi ću samo pisat činjenice i to moje osobne kako sam ih ja doživija:

Činjenica 1.

Prekjučer se pronija glas da po Mejašima put Neslanovca šeta neko sa automatskom puškon

Činjenica 2.

Objava izlazi na profilu jednog lokalnog političara sa Mejaša kao upozorenje bez da se išta provjereno u tom trenu znalo

Činjenica 3.

Počinju objave po portalima, a samim tim i komentari

Činjenica 4.

U toku dana počinje kružiti snimka "teško naoružane vojske" nepoznatog izvora i lokacije

Činjenica 5.

Jedna ,bez pardona nazvat ću je tuka na tu snimku nadopiše "Mejaši" aludirajući da je snimka upravo nastala na navedenom području

Ja isto dobivam snimku od prijatelja koji se pitaju je li na snimci iko od mojih iako se lica ne vide. Već pomalo ljut i nervozan, ali nemoćan da zaustavim masovno dijeljenje govorim ženi kako ću zvat policiju.

Činjenica 6.

Za to vrime policija reagira jer ne može pronaći osobu sa "puškom" i obilazi i nas kvart

Činjenica 7.

U sklopu potrage oko 20 sati dolaze i u kuću moje obitelji pitajući me znam li možda odakle je točno nastala snimka.

Tražeći točnu lokaciju i autora, dakle nisu došli sa nikakvom namjerom prema nama... 5-6 policajaca sa dva vozila parkirana isprid kuće... u tom trenutku u ulici ih je još barem 10

Činjenica 8.

Osobno im dajem informacije i činjenice koje znam, a to su:

Na snimci koja kruži su djeca od kojih je jedan moj mali... snimku je nastala, da li neovlašteno ili ne, na javnoj površini, ali isto tako činjenica sa leđa bez pristanka djece koja su se vraćala kuci nakon igre (a možda su se vraćala sa školske predstave o Domovinskom ratu???) a bilo ih je ukupno desetak, snimila osoba iz ulice čak mjesec dana prije i iskorištena je da stvori paniku“, iznio je činjenice otac jednog od dječaka sa snimke.

"Nisu oduzeli ditetu igračke..."

„Šta se tiče policije, ponukan komentarima i napadima na njih na mrežama, a moram reć da je bilo napeto i kod nas jer su susjedi bili ogorčeni zbog postupanja i maltretiranja bez razloga... ja ću reć iz prve ruke, ma koliko stresno, nepotrebno i neugodno bilo - momci su bili vrhunski, pristupačni, bilo im je čak i neugodno zbog tog mog malog koji je bija prisutan tu, zezali su se s njim i da ne duljim... NISU, ponavljam NISU oduzeli ditetu igračke i uniformu nego smo zajedno odlučili da to odnesu, uslikaju i zaustave histeriju...dakle bez ikakve nervoze, stresa, prisile.. svaka čast ljudima koji su samo radili svoj posao.

E sad dalje...

Otišli su i u kuću poviše odakle je nedvojbeno nastala snimka, šta su tamo utvrdili i postupali to ne znam niti mi je rečeno.

Mali bojovnik od 9 godina se ponija junački, malo je zaplaka kad su mu rekli da će odnit igračke, ali smirija se.

Dakle ja bi moga kao otac koji sam sa svojom ženom podiže sedmero dice bez da mi je itko ikad paštetu poklonija reć da je ovo jedna velika sramota, ali sam realan.. Svaka snimka, slika se može upotrijebit u drukčije svrhe, ja osobno isto sami znate objavljujem i privatne stvari, živimo u vrimenu društvenih mreža, ali sam svjestan toga sta se može desit...

Ova snimka dice je možda nastala iz nekih sasvim drugih pobuda, ali neka autoru ovo bude opomena i neka bude sritan šta su rekli iz policije da se djeci ne vide lica jer bi sad bilo tužbi do 10. kolina....šta se tice policajaca, njima je bilo neugodno, jedan od njih mi je stiska ruku i reka da bižim ća iz ove jadne države... ali neće tako bit! Kakva je, takva je, naša je...neka dica nađu svoj put.. pa evo možda neko od njih sutra bude policajac ili časnik HV...ionako ih čeka vojni rok.

"Dite ili momak ne zna napravit kolut naprid"

Šta se tiče mog bojovnika, neka dica imaju uzor u Cigiju, Mačku ili šta ja znam...ako je nekome krimen šta voli Pauka, Krstičevića, Blagu, Jeana onda di smo mi promašili pitam se.

Ako je nekome draže igrat se u svome dvoru sa prijateljima, svojim rukama sagradit logor ili slično u čemu je tu problem...

Na kraju krajeva sve ovo "naoružanje" je dostupno od pazara, derneka, dućana, ljudi zarađuju na paintball rođendanima, o igricama neću ni govorit.

Kao društvo smo se srozali jako... dica su kakva jesu..za moj pojam odgoja nepojmljivo mi je da dite ili momak ne zna napravit kolut naprid, a kamoli danas sutra znat reagirat u slučaju požara ili ne daj Bože šta gorega.

Za kraj još informacija da sam sinoć dobio nazad kompletno "naoružanje" i ovim putem želim zahvaliti jednoj policijskoj službenici koja me nazvala da dođem po igračke započevši razgovor sa ričima "Zovem vas prije svega kao majka.."...

Još jednom od srca hvala na onom razgovoru, ostavija sam joj čokoladu, ali vidija sam da kolege već obigravaju oko slatkoga pa ne znam je li je dočekala“, napisao je dalje.

Postoje li kazne?

Zapitao se još jednu stvar, a to je postoje li kazne za ljude koji šire laži i nemir.

„Pitam samo ovako općenito postoje li kazne za ljude koji na ovakav način šire laži i donesu nemir i traume osobama koje pokušavaju normalno živit u ovom ludilu zemaljske kugle na kojoj se opasno pale fitilji novih ratova i nemira?

Postoje li kazne političarima koji skupljaju poene na dici, bilo desnim bilo livim? Postoje li kazne za senzacionalističke portale i "novinare"?

Šta se tiče moje obitelji i ove side glave obitelji, citirat ću za ubuduće riči heroja Blage Zadre:

"Nikoga ne napadamo, ne diramo, ali onaj tko nas napadne mislim da neće dobro proći."

Mir s vama!

P.S. za sve navedeno i datume imam snimke koje mogu to potvrdit", napisao je za kraj.