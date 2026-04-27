Mario Mamić oženio se treći put

Mario Mamić, sin Zdravka Mamića, proteklog se vikenda oženio treći put. Njegova odabranica je Marina Jurić, a vjenčanje je, prema dostupnim informacijama, održano u tajnosti, javlja Story.

Par je brak proslavio u jednom zagrebačkom restoranu u krugu obitelji, a navodno planiraju i veću proslavu.

Marina Jurić javnosti je postala poznata početkom 2022. godine, kada je preuzela vođenje nogometnog kluba iz Šibenika. Njezin brat, američki poduzetnik primoštenskih korijena, tada je postao većinski vlasnik kluba, a upravljanje prepustio upravo njoj.

U razdoblju njezina vođenja klub je stabilizirao poslovanje, podmirio dio dugovanja i isplatio zaostale plaće igračima. Time je Jurić postala jedna od rijetkih žena na čelu nogometnog kluba u Hrvatskoj.

Već sljedeće godine obitelj Jurić prodala je većinski paket dionica kluba.

Mariju Mamiću ovo je treći brak. Prvi put oženio se 2008. godine, a taj je brak trajao devet godina. Nakon toga ponovno se oženio, no i drugi brak završio je razvodom 2023. godine.