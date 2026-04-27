Centar predlaže reformu izbora ustavnih sudaca: "Nitko ne smije biti jedini gazda"

Saborski zastupnici Centra Marijana Puljak i Damir Barbir predstavili su prijedlog reforme izbora ustavnih sudaca, upozorivši na nizak stupanj povjerenja građana u institucije i potrebu za promjenom postojećeg sustava.

Puljak je poručila kako trenutni model ne jamči izbor najboljih kandidata jer, kako je istaknula, ne postoje jasna pravila, a političke stranke biraju „svoje“, umjesto najstručnijih.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„Nemamo nikakva pisana pravila po kojima biramo suce. Sve stranke navijaju za svoje kandidate, a ne za najbolje. To je začarani krug iz kojeg se ne izlazi dobrom voljom, već promjenom pravila“, istaknula je.

Centar predlaže model temeljen na iskustvima Italije i Njemačke, a prema riječima Damira Barbira, cilj je osigurati neovisnost Ustavnog suda, povećati povjerenje građana i spriječiti koncentraciju moći.

Ključna novost je podjela imenovanja sudaca između različitih grana vlasti. Prema prijedlogu, od ukupno 13 sudaca, pet bi i dalje birao Sabor dvotrećinskom većinom, četvoricu bi imenovao predsjednik Republike uz mišljenje neovisne stručne komisije, dok bi preostalu četvoricu birale pravosudne institucije.

„Ovim modelom nitko ne može sam kontrolirati Ustavni sud“, naglasila je Puljak.

Prijedlog uključuje i uvođenje jednokratnog mandata od deset godina kako bi se izbjegao politički utjecaj na suce, kao i mehanizam koji sprječava blokade u izboru. Ako Sabor ne izabere suce u roku od 60 dana, aktivirala bi se neovisna stručna komisija koja bi predložila kandidate, a predsjednik bi morao imenovati jednog od njih.

Također, Centar predlaže zabranu kandidature osobama koje su u posljednjih deset godina bile aktivni stranački dužnosnici, kako bi se dodatno osigurala neovisnost sudaca.

Zastupnici su pozvali sve političke aktere da podrže reformu, istaknuvši kako bez promjene pravila nije moguće očekivati drugačije rezultate u radu institucija.