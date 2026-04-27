U Dubrovačko-neretvanskoj županiji 14 nesreća u tjedan dana, policija izdala više od 900 kazni

Na području Dubrovačko-neretvanske županije proteklog tjedna zabilježeno je 14 prometnih nesreća, od čega sedam s ozlijeđenim osobama. Dvije osobe zadobile su teške, a sedam lakše tjelesne ozljede, dok je u preostalih sedam nesreća nastala materijalna šteta.

Policija je u istom razdoblju poduzela ukupno 934 represivne mjere protiv počinitelja prometnih prekršaja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Najviše vozača, njih 441, sankcionirano je zbog prekoračenja dopuštene brzine. Zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa kažnjena je 51 osoba, dok je 12 vozača sankcionirano zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Zbog korištenja mobitela tijekom vožnje kažnjeno je 40 osoba.

Policija je evidentirala i 11 slučajeva odbijanja testiranja na droge te jednu osobu koja je upravljala vozilom prije stjecanja prava na upravljanje.

Od ostalih prekršaja izdvajaju se 79 slučajeva nepropisnog pretjecanja te 72 prekršaja nepropisnog zaustavljanja i parkiranja. Među njima je 10 vozača kažnjeno zbog parkiranja na mjestima namijenjenima osobama s invaliditetom.