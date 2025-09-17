Policija se oglasila o jučerašnjem "čovjeku s kalašem" u Splitu. Evo što su pronašli kod 19-godišnjaka

Policijski službenici II. policijske postaje Split dovršili su intenzivno kriminalističko istraživanje nad 19-godišnjim mladićem koji je jučer na području Bilica u Splitu viđen s predmetom nalik na vatreno oružje, što je izazvalo uznemirenje građana i više dojava policiji.

Istraživanjem je utvrđeno da je riječ o airsoft replici puške. Mladić je, prema policijskim navodima, ranije toga dana sudjelovao u airsoft igri na području Solina, a potom se s opremom vraćao kući. Na putu prema obiteljskoj kući nosio je repliku, što su prolaznici primijetili i prijavili nadležnima. Policija je brzo reagirala te ga je privela radi utvrđivanja činjenica.

Replika puške oduzeta je na mjestu događaja, a protiv 19-godišnjaka je podnesen optužni prijedlog zbog prekršaja iz članka 29. stavka 5. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, kažnjivog prema članku 70. istog zakona. Za takav prekršaj predviđena je novčana kazna od 660 do 5.300 eura ili kazna zatvora do 60 dana.