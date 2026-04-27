Dojava o bombama i u školama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, policija na terenu

Jutros oko 9 sati na službeni e-mail Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, kao i na adrese većeg broja škola na području županije, zaprimljena je anonimna poruka u kojoj se navodi da su u školskim i predškolskim ustanovama postavljene eksplozivne naprave.

Riječ je o poruci istog sadržaja i pošiljatelja koja je poslana na više adresa.

Na teren su odmah upućeni policijski službenici, a u suradnji s odgovornim osobama obrazovnih ustanova provode se preventivni pregledi objekata.

Za sada nema informacija o eventualnoj opasnosti, a policija nastavlja s postupanjem i provjerama.