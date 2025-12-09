Osvojite električnu gitaru! Air Guitar show sutra na Obrovu

Sutra od 19 sati najživlja ulica u Splitu postat će pozornica svirača nevidljive gitare. Na Air Guitar showu, energija i entuzijazam su puno važniji od umijeća sviranja.

Nije važno znaju li natjecatelji stvarno svirati gitaru, već je fokus na izvedbi najdražeg sola i energiji koja će prašiti Obrovom. Oni koji pokažu najveću strast u sviranju “u prazno” imaju priliku osvojiti pravu električnu gitaru.

- Pozivamo sve glazbene entuzijaste da se okušaju u još jednom Air Guitar showu. Ovo je idealan događaj za sve one koji su oduvijek htjeli zasjati na pozornici, a da se pritom vrhunski zabave i nasmiju. Sve što je potrebno je energičan stav, odabir najdraže pjesme i show može početi. Tko ima najbolju tehniku i čiji je scenski nastup najatraktivniji ocjenjivat će stručni žiri, koji će odlučiti tko će na kraju osvojiti pravu električnu gitaru koju najboljem zračnom gitaristu poklanja Music Metropolis - SPLIT - Lari’s Music Shop, kazao je Danijell Nikolla, organizator Besa Me Mucho Adventa na Obrovu.

Stručni žiri Air Guitar showa čine Jasmina Vukelić, Ilija Utrobičić i Teo Aničić. Prijaviti se možete pozivom ili porukom na broj 095 8021 322 (Vedran Stefanovski), a jedina kotizacija za sudjelovanje je besa na ulazu u ulicu.

Postoje razne teorije kada je službeno nastao Air Guitar show kao vid zabave. Jedna od njih tvrdi da je nastao na popularnom Woodstocku 1969., godine dok druga tvrdi da najstariji zabilježeni nastup sviranja zračne gitare datira iz 1968. godine kada je band Rupert's People na Hampstead Heathu improvizirao jer nisu imali instrumente. Što god da je istina, na Obrovu vas svakako očekuje dobra zabava i puno smijeha.