Osvanula poruka Zlatku Daliću: Na zidu napisano sedam riječi

Odluka Zlatka Dalića da u reprezentaciju ne pozove Luku Sučića, koji je otišao na vjenčanje svoje sestre, izyzvala je burnu polemiku u javnosti.

Podsjetimo, Sučić nije pozvan na rujanske kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo 2026. Godine, kad se Vatreni trebaju suočiti s Farskim Otocima i Crnom Gorom, javlja Story.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

U srijedu je neobičan grafit uočen na zidu jednog zagrebačkog pothodnika.

'Svi volimo Hrvatsku, samo Dalić malo više', napisala je nepoznata osoba.

Prije odluke da ode na sestrino vjenčanje, Sučić je razgovarao s izbornikom i suigračima te mu nitko nije zabranio odlazak, no savjetovali su mu da to ne radi. On je otišao na svadbu, a sad nije pozvan u reprezentaciju.