Osuđenik za genocid u Srebrenici poginuo u prometnoj nesreći, vozilom sletio u rijeku

U prometnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju u Bosni i Hercegovini poginuo je muškarac osuđen za pomaganje u genocidu u Srebrenici.

Klix.ba neslužbeno je doznao da je poginuo Ostoja Stanišić, kojeg je Sud Bosne i Hercegovine ranije osudio na pet godina zatvora.

Do nesreće je došlo u blizini Kladnja, kada je automobil sletio u rijeku. Naložena je obdukcija.

Prema pravomoćnoj presudi, Stanišić je proglašen krivim jer je kao zapovjednik 6. bataljuna Zvorničke brigade svjesno pružio pomoć pripadnicima vojske i policije Republike Srpske, uključujući Radovana Karadžića i Ratka Mladića, u provedbi plana trajnog i prisilnog uklanjanja bošnjačkog civilnog stanovništva iz zaštićene zone UN-a Srebrenica.

Tom je prilikom oko 40.000 bošnjačkih civila premješteno iz enklave Srebrenica, a više od 7000 bošnjačkih muškaraca i dječaka je ubijeno.

Sud je utvrdio da su 14. i 15. srpnja 1995. godine pripadnici Šestog bataljuna, pod nadzorom Stanišića, sudjelovali u prihvatu i osiguranju više stotina zarobljenih muškaraca iz Srebrenice, koji su u zvorničkom selu Petkovci bili zatočeni u školi bez osnovnih uvjeta, izloženi premlaćivanju, a najmanje 20 ih je ubijeno.

U prvostupanjskom postupku Stanišić je bio osuđen na 11 godina zatvora, no nakon ponovljenog suđenja kazna mu je smanjena na pet godina.