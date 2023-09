"OSUĐENI SU NA SMRT" Filozof: "Ni hrvatski ni srpski jezik neće preživjeti digitalno doba"

Filozof Boris Buden rekao je da ni hrvatski ni srpski jezik neće preživjeti digitalno doba, kao ni većina drugih jezika.

"Osuđeni su na smrt", rekao je Buden na Festivalu alternative i ljevice (Fališ) u Šibeniku, čija je glavna tema postkomunistička tranzicija.

Dodao je kako se u Hrvatskoj i regiji puno govori o depopulaciji, za koju je rekao da je "zapravo umiranje nacije".

Naveo je kako istraživanja pokazuju da će 2030. godine na svakih 100 radno aktivnih u Hrvatskoj biti 40 starijih od 65 godina. "Dakle, to je gotova stvar. Ima li tko kakvu ideju kako to zaustaviti? Nema ideje i to je veliki problem", rekao je Buden, piše N1.

Podsjetio je da su u vrijeme osamostaljenja Hrvatske bile aktualne parole "Hrvatska puška na hrvatskom ramenu" i "Hrvatska lisnica u hrvatskom džepu".

"Danas nema hrvatske puške na hrvatskom ramenu ni hrvatske lisnice u hrvatskom džepu, pristali smo na gubitak suvereniteta i vazalsku ulogu. Uostalom, nije to nikakvo čudo jer su bistu bana Josipa Jelačića na konju vratili na nekadašnji Trg republike u središtu Zagreba. Kako je i sam Jelačić bio vazal i antirepublikanac, prirodno je da je i ova država vazal. Veleposlanstvo SAD-a u Zagrebu pravo je mjesto za odlučivanje o svim važnim stvarima. Odričemo se dijela našeg suvereniteta u ime sigurnosti", rekao je Budden.

Prema njegovim riječima, prostor bivše Jugoslavije nije doživio tranziciju, već raspad i kaos. "Naši ratovi bili su krvavi vjesnici trajnog izvanrednog stanja koje će se proširiti cijelim svijetom", ocijenio je Buden.

Dodao je da vjera sve više sudjeluje u javnom životu i traži da kreira taj javni život. "Na površnoj razini čini se da ima sve više vjere, navodno je 90 i tko zna koliko posto vjernika, ali suštinski su crkve pune ateista, jer su tobožnji vjernici svoju vjeru pretvorili u formu, u način života", rekao je Buden.

Inače, festival Fališ održava se od 6. do 9. rujna, ove godine po 11. put.