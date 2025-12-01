Oštra reakcija Kukavice: "Tko nosi petokraku, nosi i krv Bleiburga i Vukovara“

Predsjednik Kluba zastupnika Domovinskog pokreta Ivica Kukavica na konferenciji za medije oštro je kritizirao održani „Antifašistički marš“, poručivši da su prizori s prosvjeda izazvali „gorčinu svima koji vole ovu zemlju“. Prema njegovim riječima, borba protiv fašizma ne može biti opravdanje za isticanje simbola i poruka koje, kako tvrdi, pripadaju totalitarnim i agresorskim režimima.

Kukavica je posebno izdvojio pojavljivanje crvene zvijezde petokrake, „jugoslavenskih“ i prokomunističkih natpisa, kao i transparenata na ćirilici. Tvrdi da je na skupu bilo više ćiriličnih poruka nego hrvatskih zastava, zaključujući da je poruka prosvjednika „usmjerena protiv hrvatske države“.

„Za nas je to nedopustivo. Ne možemo to tumačiti kao borbu za antifašizam, nego kao jugonostalgiju, provokaciju i zahtjev za novom Jugoslavijom“, rekao je, dodavši kako su isti simboli bili korišteni i tijekom agresije na Hrvatsku.

U nastavku izlaganja usporedio je zvijezdu petokraku s grbom HOS-a, navodeći da se jedni povezuju s agresijom, a drugi s obranom Hrvatske:

„Petokraka je bila na kapi Veselina Šljivančanina i na šljemu Ratka Mladića, dok su insignije HOS-a s natpisom ‘Za dom spremni’ branile Vukovar i Hrvatsku od velikosrpskog fašizma.“

Kukavica smatra proturječnim što, kako tvrdi, sudionici marša odvajaju simboliku petokrake iz različitih povijesnih razdoblja, dok istovremeno osporavaju da natpis „ZDS“ iz 1991. nema isto značenje kao onaj iz 1941. Također je podsjetio da Ustav RH zabranjuje udruživanje Hrvatske u oblike državnog zajedništva koji bi mogli voditi obnovi jugoslavenskih struktura.

Osvrnuo se i na zastupnike lijevog spektra, navodeći da je njihovo sudjelovanje na maršu „u suprotnosti s ustavnim odredbama“.

„Jedno je izražavati stavove, a drugo rušiti temelje države za koju smo se krvavo borili“, zaključio je.

Na istu temu oglasio se i potpredsjednik DP-a Zagreb te zastupnik u Gradskoj skupštini Ivan Grubišić. On je isticanje petokrake nazvao zanemarivanjem žrtava Zagreba nakon Drugog svjetskog rata te optužio zagrebačku vlast za dvostruke kriterije:

„S jedne strane promoviraju Trnjanske kresove kao kulturni događaj i zabranjuju Thompsonu koncerte, a s druge strane petokraka zauzima počasno mjesto na okupljanjima koja podržavaju.“

Grubišić je prosvjed opisao i kao „platformu za promoviranje queer politike i otvorenog pristupa migrantima“, poručivši stranci Možemo:

„Nećete određivati kakvu će Hrvatsku ovaj narod voljeti, niti koja je žrtva važna. I nećete Zagreb pretvoriti u pano jugoslavenskog revizionizma.“