Oštra poruka sinjskog HDZ-a: SDP se dodvorava Bulju i pogrešno informira javnost

Sinjski HDZ oglasio se priopćenjem u kojem oštro reagira na navode lokalnog SDP-a, optužujući ih za netočne tvrdnje i pogrešna tumačenja zakona u, kako navode, pokušaju političkog dodvoravanja gradonačelniku Miru Bulju. U nastavku donosimo priopćenje u cijelosti.

"SDP i njihovo dodvoravanje Miru Bulju – u ništa"

"Sinjski SDP, u nedostatku ikakvih stvarnih argumenata, u svom priopćenju ‘Pravo misto – Agent za nekretnine’, iznosi neistine i pogrešno tumači zakone kako bi se dodvoravao Miru Bulju i skupljao jeftine političke poene. Potpuno su pomiješali kruške i jabuke – zahtjeve privatnih osoba za kupnju državnog zemljišta i Nacionalni plan stambene politike.

Raspolaganje državnim zemljištima, sukladno Zakonu o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH, odvija se isključivo putem javnog natječaja i postupaka koje provode županije, pri čemu se ponude javno otvaraju, a postoje višestruke razine kontrole, uključujući nadzor općinskih državnih odvjetništava. Zahvaljujući ovom zakonu, mnogi naši sugrađani, posebno mladi, kupili su državno zemljište - izgradili su i grade obiteljske kuće.

S druge strane, jedinice lokalne samouprave, radi provedbe stambenih politika, mogu zatražiti darovanjem državna zemljišta koja bi dodjeljivale mladim obiteljima. Prvi korak je geolocirati područje, podnijeti zahtjev Županiji, napraviti detaljnu analizu stanja grada po pitanju stambenih potreba mladih te predložiti gradskom vijeću Program stambene politike.

Do sada Splitsko-dalmatinska županija nije zaprimila nijedan zahtjev Grada Sinja za darovanjem nekretnina za dodjelu mladim obiteljima, dok su Trilj i Vrlika već podnijeli takve inicijative i u visokoj su fazi realizacije takvih programa.

Grad Sinj, osim snimanja predizbornih spotova gradonačelnika Mira Bulja na lokaciji Radošića, koja je još davno određena za tu namjenu, nije napravio nikakav konkretan pomak. Ova činjenica jasno pokazuje stvarnu brigu SDP-a i Bulja za mlade u Sinju u zadnjih pet godina koja se svodi na „falši“ politički performans bez ikakvih rezultata", stoji u priopćenju.