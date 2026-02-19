Ostojić o Dabri: "Pametno naše, znaš li kako se mijenja ustav?"

DP-ov Ranko Ostojić oglasio se na društvenim mrežama nakon izjave Josipa Dabre da će dati ostavku na mjesto saborskog zastupnika, ali pod uvjetom da se usvoji zakon "protiv svih totalitarnih režima". Ostojić je Dabrin prijedlog doveo u pitanje, tvrdeći da bi za takav potez trebalo ići znatno dalje od obične saborske procedure.

"Pametno naše, znaš li da bi se za to trebalo Ustav mijenjati?", poručio je Ostojić, nastavivši nizom pitanja o proceduri i političkoj realnosti. U objavi je podsjetio da je za promjenu Ustava potrebna dvotrećinska većina u Saboru, implicirajući da je u ovom trenutku nitko nema.

"Pametno naše, znaš li kako se mijenja ustav? Pametno naše, a znaš li tko nema 2/3 većinu?", napisao je SDP-ov zastupnik.

Posebno se osvrnuo i na širi europski kontekst, tvrdeći da bi takve inicijative mogle doći u koliziju s vrijednosnim temeljima Europske unije.

"A najpametnije naše, što ćemo onda sa EU koja počiva na antifašizmu i svoj dan slavi baš na dan pobjede nad fašizmom?", poručio je Ostojić. U završnici objave Ostojić je ironizirao političke poruke koje bi mogle uslijediti, aludirajući na retoriku o "odgovornosti" i "stabilnosti" vlasti.

"Dakle, očekujem ubrzo presicu koji počinje riječima: ne želim biti uteg ovoj vladi koja radi odličan posao…", zaključio je Ostojić.