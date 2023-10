OŠTEĆENI MU JEDNJAK, SLUZNICA I USNA ŠUPLJINA Užas u Hrvatskoj: Dječak u restoranu naručio sok od jabuke, popio lužinu?

"Sin je naručio sok od jabuke. Onaj u staklenoj bočici. Konobarica je normalno uzela piće iz frižidera, suprug je vidio, otvorila, donijela na stol, on je to popio i nakon prvog gutljaja on je počeo vikati kiselo, kiselo. Ne znam točno što je vikao uostalom. I nakon minute povratio", u šoku je za RTL ispričala majka devetogodišnjeg dječaka koji je ugostiteljskom objektu u Krapini početkom prošlog mjeseca popio sumnjivu tekućinu te potom završio u Klaićevoj.

Isti sok probao je i suprug te je i on odmah dobio reakciju. Dječak se navodno dan i pol žalio na bolove u želucu, ali oni su mislili da je sok samo bio pokvaren. Nakon što je dobio temperaturu završio je u bolnici gdje su mu, kaže, utvrdili da je popio je opasnu lužinu. Dječak je pet dana proveo na infuziji, morao je pod anesteziju, a utvrđene su mu i opekline jednjaka.

"Napravljena je obrada i dijete je s dijagnozom erozivnog gastritisa nakon nekoliko dana otpušteno na kućnu njegu s obavezom kontrole da ne bi došlo do kasnih posljedica tog stanja", rekao je ravnatelj Klaićeve Goran Roić.

Odvjetnica obitelji rekla je kako mu je u bočici od soka poslužen odmašćivač. "Lužina PH u visini 13 zbog čega je zadobio oštećenja sluznice, jednjaka i usne šupljine", rekla je Jovana Puhalo.

U policiji kažu kako su sukladno dojavi izvijestili nadležne službe, a o događaju je upoznato nadležno državno odvjetništvo. Kriminalističko istraživanje je u tijeku. Iz restorana kratko za RTL poručuju kako ne raspolažu s 'takvim informacijama'. "Smatramo da bi bilo kakav odgovor bio kontraproduktivan policijskoj istrazi koju spominjete, u kojoj se po prirodi stvari treba štititi prava i interese djeteta", dodaju.

Neslužbeno RTL doznaje da je inspekcija uzela uzorke i da da ništa sporno nije nađeno. Obitelj je neslužbeno doznala da je netko u bočicu od soka utočio profesionalno sredstvo za čišćenje felgi koje je zabunom ostavljeno u hladnjaku.