Ostavljate poruke pod brisačem nesavjesnim vozačima? Pazite - to bi vas moglo odvesti i do zatvorske kazne

Destrukcija, svašta se čini u situacijama općeg rastrojstva uzrokovanog upornim zagrađivanjem od strane nepropisno parkiranih vozila. Muče vas automobili zbog kojih ne možete hodati nogostupom, muče vas automobili zbog kojih morate s dječjim kolicima silaziti na prometnicu i izlagati se pogibelji. Što sve zbog nepropisno parkiranih moraju činiti oni čije je kretanje uslijed bolesti otežano, ne treba ni spominjati, piše HAK.

Takvi nemarni, neodgovorni vozači često zateknu pod brisačem dražesne poruke razjarenih građana u kojima im otvoreno najavljuju da će im čavlom srediti boju, razbiti šajbu, ogrebati lim, izbušiti gume! Često se stav izražava i dizanjem brisača na vozilu koje je zagradilo ostatak susjedstva. Postoje i oni koji se baš uhvate posla i dadu si truda pa krenu u kolektivnu aktivnost da izvijačem ili ključem ostave trag na limu takvih vozila.

Činjenica da vas je nepropisno parkirano vozilo totalno razjarilo i da se niste mogli kontrolirati pa ste uzeli stvar u svoju ruku da vozača „naučite pameti“, jednom za sva vremena kad ga već nitko drugi naučio nije. To što ste ga „udesili“ primjerice savijanjem brisača ili mu zaorali lim oštrim metalnim predmetom teško se može razumjeti s pravnog aspekta! Nepropisno parkiranje ulazi u sferu „paukove aktivnosti“ i naplate kazne zbog povrede propisa koji reguliraju tu materiju, prekršaj. Međutim za savijanje brisača i ostale radnje na tako nepropisno parkiranom vozilu koje se mogu podvesti pod kazneno djelo protiv imovine – oštećenjem tuđe stvari, može se doživjeti bliski susret s kaznenim zakonodavstvom i kaznom zatvora.

Ne dozvoljava pravni sustav da svatko uzme pravdu u svoje ruke i dijeli je šakom i kapom te ponekad ključem ili oštrim predmetom po vozilu. Pravni sustav traži da institucije rade svoj posao. Svatko neka se uhvati onog što mu je u nadležnosti. Nema se baš razumijevanja za razjarene građane čiji bijes zbog nepropisnog parkiranja rezultira oštećenjem tuđe stvari u kombinaciji s ostavljanjem prigodne poruke, valjda radi lakše identifikacije.

Kako se jednostavno može zaraditi zatvor zbog reakcije na nepropisno parkiranje vidljivo je iz presude i izdanog kaznenog naloga Općinskog suda u Osijeku K-509/2022-2 od 29. rujna 2022. godine. Naime, navedeni sud prihvaćajući zahtjev ODO Osijek za izdavanje kaznenog naloga presudio je, prihvatio zahtjev ODO Osijek i izdao kazneni nalog protiv okrivljenika što je „vidjevši ispred svoje kuće na travi parkiran osobni automobil, u nakani da ga ošteti rukom savinuo brisač na vozilu te ispod njega stavio poruku: kravo ovdje se ne parkira, a uslijed čega je i oštetio motor brisača“. Dakle, oštetio tuđu stvar te time počinio kazneno djelo protiv imovine – oštećenje tuđe stvari, i osuđuje se za navedeno kazneno djelo na kaznu zatvora u trajanju od četiri mjeseca te mu se izriče uvjetna osuda tako što se kazna zatvora u trajanju od četiri mjeseca neće izvršiti ako okrivljenik u vremenu povjeravanja od jedne godine ne počini novo kazneno djelo. Naravno, nemojte dvojiti, okrivljenik se obvezuje i na dužnost plaćanja troškova kaznenog postupka.

Nije sporno da okrivljenik odnosno njegov branitelj imaju pravo podnijeti prigovor protiv kaznenog naloga. Ukoliko prigovor ne bude podnesen, po proteku roka od osam dana kazneni nalog će postati pravomoćan te će se izrečena kazna protiv okrivljenika izvršiti. Međutim, ovaj slučaj posve sigurno može biti i te kakav edukacijski materijal za kivne građane koji su nakanili uzeti stvar u svoje ruke i konkretnom, doduše protuzakonitom aktivnošću dati jasno do znanja nepropisno parkiranim što će im se dogoditi svaki put, nakane li se parkirati tamo gdje im nije mjesto.

Nemojte, nije vrijedno! Ma koliko kipjeli u sebi zbog bjesnila uzrokovanog nesavjesnim vozačima, nemojte si priuštiti bliski susret s kaznenim postupkom ni prijetnju zatvorskom kaznom, plaćanje sudskih troškova a i naknade štete onom kojem ste oštetili vozilo.