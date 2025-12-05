Ostavio djevojku samu na planini, umrla je

Iskusni alpinist (36) optužen je za ubojstvo iz nehaja jer je početkom godine svoju partnericu (33) navodno ostavio da se smrzne na Großglockneru, najvišoj austrijskoj planini. Iako je par bio svega 50 metara od vrha, žena je ostala bez snage, a on je otišao po pomoć. Prema optužnici, prošlo je čak šest i pol sati prije nego što je alarmirao službe spašavanja. Do tada je već bila mrtva od posljedica ekstremne hladnoće. Za ovakvo kazneno djelo predviđena je kazna do tri godine zatvora.

Državno odvjetništvo navodi kako je muškarac kao iskusni visokogorski penjač preuzeo ulogu vodiča te snosi odgovornost za niz pogrešaka. Par je na uspon krenuo s dva sata zakašnjenja, bez odgovarajuće opreme za hitne situacije, a žena je koristila i neadekvatnu zimsku opremu. Optuženi ju je ostavio iscrpljenu i pothlađenu tik ispod vršnog križa, bez zaštite od vjetra i bez korištenja vreće za bivak ili termo deke.

Tužitelji ističu i da nije na vrijeme potražio pomoć: iako su bili u nevolji oko 20:50, nije zvao službe prije mraka. Kada je policijski helikopter preletio područje u 22:50, nije signalizirao. Policija ga je uspjela kontaktirati tek oko 00:35, no nakon razgovora više se nije javljao i ugasio je mobitel. Tek u 3:30 ujutro, nakon višesatnog razdvajanja od partnerice, pozvao je spasioce.

Zbog olujnog vjetra helikopter nije mogao poletjeti u zoru, a gorski spašavatelji do žene su stigli tek nakon 10 sati, no mogli su samo potvrditi smrt. Odvjetnik optuženog, Kurt Jelinek, tvrdi da njegov klijent duboko žali te da je riječ o “tragičnoj nesreći”. Suđenje je zakazano za 19. veljače 2026. pred Regionalnim sudom u Innsbrucku.

Tragedija podsjeća na slučaj ruske alpinistice Natalije Nagovitsyne (47), koja je u kolovozu proglašena mrtvom nakon što je dva tjedna bila zarobljena na planini višoj od 7000 metara u Kirgistanu. Nakon slomljene noge ostala je nepokretna u šatoru, a unatoč više pokušaja spašavanja ni dron s termalnom kamerom nije detektirao znakove života, priopćile su tada sigurnosne službe.