Osniva se 'druga' Crvena jabuka

Vijest da je bivši bubnjar Crvene jabuke Darko Jelčić Cunja osnovao novi bend, nazvan Cunja Crvena jabuka, danas je iznenadila brojne fanove tog benda. Ponovno se priča o raskolu unutar benda, no činjenica je da je do raskola došlo još 2017. godine, kad je Jelčić napustio bend i javno progovorio o tome.

Sad je za Index otkrio detalje o svom novom bendu te progovorio o razlozima zbog kojih se odlučio na ovaj projekt.

"Otjeran sam iz benda, javile su mi se tisuće ljudi"

"Nakon što sam defacto otjeran iz svog benda Crvena jabuka, javile su mi se tisuće ljudi. Izražavali su svoje zgražanje i nevjericu nad tim događajem. Zajednički nazivnik svih tih tisuća poruka je bio to da Crvena jabuka ne pripada samo Žeri nego i meni. Bilo je tu negativnih kritika na Žerino pjevanje, na njegovo koncertno i javno ponašanje. Potom je ta energija podrške rasla u meni, a i u mom bendu te dovela do toga da smo prije par mjeseci krenuli s uvježbavanjem materijala", priča Cunja za Index.

"Mi kao bend Cunja Crvena jabuka imamo samo jedan cilj koji želimo postići na našim budućim koncertnim nastupima, a to je da se pjesme Crvene jabuke u budućnosti dostojnije i ljepše predstavljaju publici u scensko-dramaturškom te aranžmanskom i pjevačkom smislu. Ja to smatram dugom prema publici Crvene jabuke, a pogotovo prema dvojici genija koji su izmislili Crvenu jabuku, Zlatku Arslanagiću i pokojnom Draženu Ričlu. Sa svojim bendom sam tome posvećen do kraja", objašnjava.

S novim bendom svirat će pjesme Crvene jabuka s albuma koji su snimljeni do kraja 1991. godine. "To i jesu pjesme koje su obilježile Crvenu jabuku kao jedan od najuspješnijih bendova", smatra.

"Žeru sam zadnji put vidio na sudu"

Jelčić je bend napustio 2017. godine, nakon 32 godine svirke sa Žerom. Godinu dana kasnije s obitelji se preselio u Kanadu, gdje danas živi i radi i gdje će novi bend djelovati. U Kanadi su se on i njegova obitelj brzo snašli, kaže. "Pet godina dobro živimo u ovoj zemlji", priča za Index.

Sa Žerom se posljednji put vidio, kaže, 2019. godine. Na sudu.

"Vidjeli smo se, ali bez ikakvog verbalnog kontakta, na Općinskom sudu u Zagrebu, na jednom od ročišta povodom moje tužbe protiv Žerićeve/ih- MBP medija-firme. Što bih ja s tim likom, nakon svega što mi je napravio od 2009. do 2017., trebao pričati uopće?! To što smo i danas, 5 godina od pokretanja tužbe, a nakon presude Općinskog suda iz 2022. te njegove žalbe na tu presudu Županijskom sudu, još uvijek na sudu, govori sve o našem odnosu ili, bolje rečeno, o Žerićevom karakteru", tvrdi Jelčić.

Sa svim ostalim članovima Jabuke je, kaže, više ili manje u stalnom kontaktu. "S jednim od njih nisam niti ću ikad više biti. Ali o tom drugom prilikom", dodaje.

Što s imenom?

"Ne postoji nikakav ugovor između originalnih članova benda iz 1985., koji su zajednički izmislili to ime, po kojem bi netko od nas imao isključivo pravo na korištenje imena Crvene jabuke. Nadalje, postoji pravna mogućnost zaštite imena, ali je ta zaštita relativno limitirana te pravno nije jednostavna za onoga tko štiti to ime. Moje viđenje ove nove situacije s dvije Jabuke je da svatko od nas originalnih članova ima pravo koristiti ime pod kojim je u prošlosti svirao-pjevao", smatra.

"Ionako je do publike na čiji će koncert otići te će publika odrediti koji dio od dva dijela Crvene jabuke je kome draži. U ovom poslu to je jedini pravi sud. I da imam zaštitu imena, ja ne bih Žeriću branio njegove nastupe s imenom koje od nedavno koristi - Žera i Crvena jabuka. Ne vidim zašto bi on pokušao meni uskratiti to pravo", dodaje.

Koji period djelovanja Crvene jabuke je za njega bio najljepši, a koji najgori, pitala ga je novinarka Indexa.

"Sva su razdoblja bila pomiješana i sa srećom i s tugom. Sudbina Crvene jabuke, moglo bi se reći, zaista nije bila laka. Ipak, moja najljepša sjećanja su vezana za vrijeme prije i tijekom snimanja našeg prvog albuma 1985. i 1986. godine te za naše koncerte 1988. i 1989. godine. To je baš sličilo na realizaciju naših dječjih snova. A tada još uvijek i jesmo u svojim emocijama i bili djeca...", priča.

"Kasnije, kako smo odrastali, i mi smo se počeli mijenjati. Netko nabolje, a netko na još gore. Ne želim ni pričati o tim gorim razdobljima. Dijelom su ona otkrivena ovim sudskim procesom, mada je bilo tu još puno toga. Razumjet ćete da mi se ono ljudski, barem za sada, ne da pričati o tim tamnim događajima. Želim se veseliti projektu sebe i svog benda i njegovoj realizaciji", kaže.

Tko su članovi novog benda?

Uz Cunju će u novom bendu svirati još četiri glazbenika s ovih prostora.

Pjevač će biti 56-godišnji Nenad Savić. "Neviđena pjevačka energija u više glazbenih žanrova te sjajan komunikator. 1988. - 1989. s grupom Mrtva Straža iz Sarajeva osvaja nagradu za najboljeg mladog pjevača BiH. Imao je višegodišnji pjevački angažman u par elitnih sarajevskih hotela", hvali ga Cunja.

Arslan Trtak je na solo i ritam gitari. 19-godišnjak koji se sedam godina obrazovao na konzervatoriju akustične gitare. Trenutno je na drugoj godini programa jazz&pop gitare u Quebecu. Tu je i Mirza Durak koji svira klavijature i harmoniku te će biti i marketing i stage manager Cunje Crvene jabuke.

Na bass gitari bit će Senad Vidimlić koji je do dolaska u Kanadu 1993. svirao u pratećim grupama Severini, Draženu Žanku, Željku Bebeku, Ivi Amuliću...

Zasad su reakcije fanova na novi projekt pozitivne, kaže Jelčić.

"Za sada par stotina poziva, poruka... Ni jednu lošu nisam vidio... Šalju podršku, kažu da se vidimo na koncertima. Jedva čekam da zasviramo i zapjevajmo. Radujem se tome, baš! Inače. naš prvi koncert će se dogoditi 16.9. ove godine u Rock Pileu, kultnom klubu u Torontu", govori.

Žera: Nema razloga tome pridavati pažnju

Index se za komentar obratio i Žeri.

"Ne bih ništa komentirao, to je stara vijest...", rekao nam je Žera i dodao da "nema razloga da se Jelčiću pridaje pažnja". Napomenuo nam je usput i da je ispred Crvene jabuke "nikad uspješnija nadolazeća ljetna turneja".