Osmi dan Bradate vožnje donio toplinu usred zime. Željan Rakela ruši kilometre i prkosi ledu: "Isplatilo se – i te kako"

Humanitarni projekt Bradata vožnja Extreme, koji vodi Željan Rakela, predsjednik BMW Moto Kluba Dalmacija i poznati motoavanturist, ušao je u svoj osmi dan, a iza njega je jedna od najemotivnijih etapa dosad.

Rakela je danas prevalio 623 kilometra, od Zagreba preko Ploča do Splita. Ukupno je u proteklih osam dana skupio impresivnih 4.825 kilometara, dok ga do konačnog cilja dijeli još 115.175 kilometara. Današnji dan obilježile su snažne ljudske priče, pothvati na hladnoći i velika srca donatora.

Hladno jutro, zaleđeni Bumblebee i topla srca iz Bola

Dan je počeo ekstremno s temperaturama ispod nule i potpuno zaleđenim motorom Bumblebee. No ono što je uslijedilo bilo je dovoljno da otopi i najtvrđi led. Dvoje ljudi iz Bola na Braču čekalo je više od pola sata samo kako bi osobno uručili donaciju za Županijsku ligu protiv raka Split.

„Takve geste griju više od bilo koje temperature“, istaknuo je Rakela.

Tisuće eura ispred Katedrale – i potpisi na motoru

Sljedeća postaja bila je Zagrebačka katedrala, gdje su ga dočekali Boris Blažević i Nives Maksimović iz Rotary Kluba Kandor. Oboje su donirali po 1.000 eura za Županijsku ligu protiv raka i ostavili svoje potpise na njegovu motoru, simbol podrške i motivacije za dalje.

Kako bi stigao na taj susret, Rakela je sa suvozačem Aljošom Špecom prethodne noći jurio iz Zadra kroz ledenu Liku, na -3°C.

„Isplatilo se – i te kako“, kaže.

Slavonija u akciji – obitelj s bebom donirala na licu mjesta

Još jedan dirljiv trenutak zbio se tik prije polaska prema jugu. Bračni par iz Slavonije, s malom bebom u kolicima, prišao je Rakeli i rekao kako projekt prate od prvoga dana. I oni su donirali za Županijsku ligu protiv raka, još jedan dokaz koliko ova inicijativa nadahnjuje ljude diljem Hrvatske.

Ručak kod tete Olge i dolazak u Split

Ruta je potom vodila prema jugu. Iz Zagreba su krenuli u 11:15, a u Ploče stigli u 16:15. Tamo ih je, kao i mnogo puta prije, dočekao domaći ugođaj – ručak kod tete Olge. Nakon toga svatko se uputio svojim kućama, dok je Željan nastavio prema Splitu.

Dnevni učinak: 623 km i više od 2.000 eura donacija

Danas su vožnji bili posvećeni sljedeći donatori:

- Ivan Vukašin

- Josip Mikulandra

- Zdravko Gnjidić

Ukupno prikupljeno: 620 eura

„Hvala vam od srca“, poručio je Željan.

Dan prepun emocija

„Danas – dan pun emocija, ljudi velikog srca i pravih razloga zašto ovaj projekt postoji“, zaključio je Rakela.

Što donosi sutra? Ostaje nam vidjeti. No jedno je sigurno – Bradata vožnja Extreme nastavlja inspirirati, povezivati i pomagati ondje gdje je najpotrebnije.

Donirati možete ovdje: https://bradata-aukcija.com/bradonja/doniraj-kilometre/

Nastavite pratiti putovanje.