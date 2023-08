Osječani pobjedom u Mađarskoj izborili 3. pretkolo KL-a

Osijek je nakon dva susreta s mađarskim ZTE-om izborio nastup u trećem pretkolu Konferencijske lige. Uzvratna utakmica u Mađarskoj završila je pobjedom Osijeka 2:1, s tim da su Osječani i kod kuće pobijedili 1:0. U trećem pretkolu protivnik će im biti Cluj ili Adana Demirspor.

ZTE je nešto bolje i energičnije ušao u utakmicu, ali Osijek je iskoristio svoju prvu priliku i već u devetoj minuti stigao do pogotka. Autogol je zabio branič ZTE-a Gergenyi. Nejašmić je dao izvrsnu loptu u prostor za Caktaša, koji je izbio sam pred golmana ZTE-a. Pucao je, golman mu je obranio, no lopta se sretno odbila od Gergenyija te ušla u gol. Domaćini su se žalili na moguće zaleđe Caktaša, no nije im izraelski sudac uvažio žalbe, piše Index.

Moglo je lako u 17. minuti biti 0:2. Pušić je nakon povratne lopte Drambayeva pucao s desetak metara, ali obranio mu je golman Gyurjan. ZTE je prvi put ozbiljno zaprijetio tek u 32. minuti. Ubochioma je gađao s 15 metara nakon povratne lopte. Srećom po Osijek, promašio je okvir gola.

Nigerijac se pritom i ozlijedio, a umjesto njega ušao je Amerikanac Ikoba. Završnica prvog dijela obilovala je šansama. Mijo Caktaš u 41. minuti ostao je sam nakon centaršuta Gržana. Pucao je glavom, ali preko gola.

Odlični Malenica branio sve

Mađari su lako mogli do izjednačenja u sudačkoj nadoknadi prvog dijela da golman Osijek nije sjajno reagirao. Malenica je sjajno obranio udarac glavom Moscija, koji je tukao s pet metara. Možda je bio u zaleđu, no suci se nisu oglasili.

Osijek je u nastavku iskoristio ofenzivniju igru domaćina kako bi zabio drugi pogodak. Opet je u 73. minuti sijevnula kontra Osijeka koju je započeo Darko Nejašmić dugom loptom. Gržan se sjurio po lijevoj strani, dao je povratnu loptu za Špoljarića, koji je pogodio za povećanje vodstva gostiju, piše Index.

Do kraja je mađarska momčad zabila pogodak. Ikoba je sretno zabio u 82. minuti, no do čuda domaćini ipak nisu mogli. Treba istaknuti i da je u drugom poluvremenu golman Osijeka Malenica imao nekoliko sjajnih obrana, kojima je sačuvao mrežu gostiju. Kapetan Vedran Jugović morao je izaći iz igre jer je dobio udarac u glavu početkom drugog dijela.