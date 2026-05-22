Turist u Splitu se skinuo potpuno gol?

Nesvakidašnja scena dogodila se u četvrtak nešto prije 19 sati na splitskoj Zapadnoj obali. Kako piše Splitska televizija na Facebooku, jedan mladić iz skupine njemačkih turista potpuno se skinuo gol ispred ugostiteljskog objekta, očito pokušavajući zabaviti svoje društvo.

Prema navodima objave, skupina od desetak mladih Nijemaca prije toga sjedila je u kafiću i pila pivo, a potez jednog od njih izazvao je čuđenje gostiju i prolaznika na popularnoj splitskoj šetnici.

Situaciju je smirio konobar lokala koji je, kako navodi Splitska televizija, reagirao mirno, ali odlučno te cijelu skupinu zamolio da odmah napusti štekat.

Turisti su u početku negodovali i smijali se, no nakon što im je konobar rekao da će pozvati policiju, ubrzo su napustili lokal.