Od srpnja nova pravila za kombije: Tahografi postaju obvezni i za vozila od 2,5 tone

Od 1. srpnja 2026. na snagu stupaju nova europska pravila prema kojima će sva vozila kategorije N1 mase između 2,5 i 3,5 tone, koja sudjeluju u međunarodnom prometu unutar Europske unije, morati imati ugrađen pametni tahograf druge generacije.

Dosad se obveza ugradnje tahografa odnosila samo na vozila teža od 3,5 tone, no nova pravila iz Paketa mobilnosti EU proširuju tu obvezu i na lakša gospodarska vozila koja obavljaju međunarodni prijevoz robe.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pravila vrijede i za kombinacije vozila

Nova pravila odnose se ne samo na pojedinačna vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 2,5 tone nego i na kombinacije vučnog i priključnog vozila ako njihova ukupna masa prelazi taj prag.

Primjenjivat će se na području Europske unije, ali i u Švicarskoj, Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu i Velikoj Britaniji.

Vozači će morati imati posebne kartice

Uz obveznu ugradnju tahografa, vozači će morati imati karticu vozača, dok će tvrtke trebati karticu poduzeća. U Hrvatskoj ih izdaje AKD, a zahtjevi se mogu podnijeti osobno, poštom ili putem sustava e-Građani.

Stručnjaci upozoravaju da će mnogim vozačima ovo biti novost jer vozilima ove kategorije uglavnom upravljaju vozači s B kategorijom koji dosad nisu koristili tahografe. Zbog toga se prijevoznicima preporučuje pravodobna edukacija zaposlenika.

Kazne za nepoštivanje pravila

Tvrtke će morati redovito preuzimati i analizirati podatke iz tahografa te ih dostavljati u Sustav za središnju obradu tahografskih podataka (SOTAH).

Iz dokumenta proizlazi da će od 1. srpnja međunarodni prijevoz unutar EU-a biti dopušten samo vozilima iznad 2,5 tone koja imaju ugrađen tahograf i vozače s važećim karticama. Za nepoštivanje pravila predviđene su značajne novčane kazne.