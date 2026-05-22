Je li ovo moguće? Rimski put zasuli materijalom iz Cetinke? "Utvrđujemo razinu zračenja, prijavljujemo sve"

[FOTO] Iz Udruge “Gaius Laberius” najavili su prijavu nadležnim institucijama nakon analize uzoraka

Udruga “Gaius Laberius” Gardun objavila je da je na Gardunu u tijeku zasipanje starog rimskog puta materijalom za koji tvrde da potječe od ostataka kemijske industrije Cetinka - Trilj.

Kako navode iz Udruge, uzorci su predani na analizu količine negativnih zračenja, odnosno provjeru Geiger-Müllerovim brojačem, a nakon što bude utvrđena razina, najavljuju podnošenje prijave nadležnom državnom tijelu.

“Molimo vlasnike zemljišta da se odazovu”

Iz Udruge su se obratili i vlasnicima zemljišta uz predmetni put, odnosno stazu.

“Molimo vlasnike zemljišta uz predmetni put/stazu, ako dobiju poziv ili određeni oblik prijave, neka se odazovu”, poručili su iz Udruge.

Objavu potpisuje predsjednik Udruge Damir Banić, mag.oec.

Čalo ranije upozorio na problem

Na neadekvatno uređenje puta do Križa na Biloj Glavici ranije je upozorio i Miroslav Čalo iz Domovinskog pokreta.

Čalo je, prema navedenom, kazao da je umjesto jalovine dovezen građevinski otpad u kojem ima plastike i drugog smeća.

Bugarin najavio uklanjanje smeća

Na njegove navode reagirao je triljski gradonačelnik Ivan Bugarin, koji je odgovorio da ne zna o čemu se radi, ali da će već ujutro dati nalog da se smeće ukloni i da se put adekvatno sanira.

Čeka se analiza uzoraka

Slučaj je izazvao zabrinutost na području Garduna, osobito zbog tvrdnji Udruge da se radi o potencijalno spornom materijalu. Više bi trebalo biti poznato nakon analize uzoraka i eventualnog postupanja nadležnih institucija.

