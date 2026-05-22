Leko je prvak Belgije

Nogometaši Club Bruggea novi su prvaci Belgije. Momčad koju vodi hrvatski trener Ivan Leko ima četiri boda više od drugoplasiranog Union Saint-Gilloisea te je kolo prije kraja i matematički osigurala naslov. Osvajanjem prvenstva Club Brugge izborio je i izravan plasman u ligašku fazu Lige prvaka sljedeće sezone.

Club Brugge je u pretposljednjem kolu remizirao 2:2 na gostovanju kod Mechelena, no i taj bod bio je dovoljan za potvrdu titule jer je njihov jedini konkurent u borbi za naslov, Union Saint-Gilloise, odigrao 0:0 protiv Genta. Hrvatskom napadaču Mateu Biondiću poništen je pogodak u 86. minuti zbog zaleđa.

Drugi naslov za Leku

Lekina momčad povela je u 17. minuti pogotkom Christosa Tzolisa, a Mechelen je izjednačio početkom drugog dijela preko Myrona van Brederodea. Club Brugge je ponovno poveo samo dvije minute kasnije golom Nicole Tresoldija. Iako su gosti u 87. minuti ostali bez pobjede nakon autogola Danija van den Heuvela, rezultat iz Genta išao im je u korist.

Gent i Union Saint-Gilloise odigrali su bez pogodaka, premda je bivši igrač Dinama Wilfried Kanga već u šestoj minuti promašio kazneni udarac za domaće. U završnici susreta Biondiću je poništen pogodak zbog zaleđa pa je Club Brugge i službeno stigao do naslova.

Leki je ovo drugi naslov belgijskog prvaka, a prvi je također osvojio s Club Bruggeom 2018. godine. Hrvatski trener vratio se u klub u prosincu 2025., nakon odlaska iz Genta. Ovo mu je ukupno peti trofej u trenerskoj karijeri. Uz dva naslova belgijskog prvaka, osvojio je Kup Belgije s Antwerpom, belgijski Superkup s Club Bruggeom te Hrvatski kup s Hajdukom.

Na ljestvici najtrofejnijih belgijskih klubova i dalje vodi Anderlecht s 34 naslova prvaka, dok je Club Brugge stigao do 20. titule. Slijede Union Saint-Gilloise s 12 i Standard Liège s 10 naslova.