Pet namirnica koje je bolje držati izvan hladnjaka

Gotovo svima je prva reakcija nakon kupnje spremiti voće i povrće u hladnjak kako bi što dulje ostali svježi. No stručnjaci upozoravaju da hladnoća nekim vrstama voća može više štetiti nego koristiti.

Kod određenih namirnica boravak u hladnjaku može uzrokovati gubitak okusa, promjenu teksture i usporavanje prirodnog dozrijevanja. Umjesto sočnog i slatkog voća, rezultat često budu tvrdi, brašnasti ili bezukusni plodovi.

Banane

Banane su među najčešćim primjerima voća koje ne voli hladnoću. Nezrele ili tek blago zrele banane nastavljaju dozrijevati nakon kupnje, a hladnjak taj proces prekida.

Zbog niskih temperatura banane mogu ostati tvrde i škrobaste, dok im kora brzo potamni. Najbolje ih je držati na sobnoj temperaturi dok potpuno ne sazru. Tek tada ih se može kratko spremiti u hladnjak kako bi dulje ostale svježe.

Ananas

Iako djeluje otporno, ananas je tropsko voće koje najbolje podnosi toplije uvjete. Cijeli ananas preporučuje se držati na suhom i hladnijem mjestu izvan hladnjaka, dalje od izravnog sunca.

Hladnoća može negativno utjecati na njegovu teksturu i učiniti ga mekanim. Tek narezan ananas može se čuvati u hladnjaku, najbolje u dobro zatvorenoj posudi.

Breskve

Breskve ubrano prije potpune zrelosti trebaju nekoliko dana na sobnoj temperaturi kako bi razvile puni okus i aromu.

Ako ih prerano stavite u hladnjak, mogu izgubiti sočnost, postati suhe i promijeniti teksturu. Stručnjaci upozoravaju da hladnoća kod breskvi može izazvati takozvanu "ozljedu od hlađenja", zbog koje voće nikada ne dozrije kako treba.

Šljive

Ni šljive ne podnose dobro hladnjak dok su još tvrde i nezrele. Poput drugog koštuničavog voća, nastavljaju dozrijevati nakon branja.

Držanje na sobnoj temperaturi omogućuje im da omekšaju i razviju puniji okus, dok ih hladnjak može učiniti bezukusnima i pretvrdima.

Nektarine

Nektarine su još jedna vrsta voća kojoj više odgovara kuhinjski pult nego hladnjak. Ako ih prerano ohladite, mogu izvana izgledati dobro, ali iznutra postati suhe, zrnaste i bez puno okusa.

Najbolje ih je ostaviti nekoliko dana na sobnoj temperaturi, a tek nakon što sazru mogu se kratko držati u hladnjaku kako bi dulje ostale svježe.