Pitanje koliko često treba kupati djecu izazvalo je veliku raspravu među roditeljima na društvenim mrežama. Dok jedni smatraju da se djeca trebaju prati svaki dan, drugi tvrde da je dovoljno kupanje jednom ili dvaput tjedno.

Raspravu je dodatno potaknula švicarska influencerica Layatibe, koja je pratitelje pitala koliko često kupaju svoju djecu. Odgovori su pokazali koliko su mišljenja podijeljena.

Neki roditelji tvrde da je kupanje "jednom do dvaput tjedno sasvim dovoljno", dok drugi smatraju da dijete treba prati barem svaki drugi dan. Pojedini roditelji imaju i opušteniji pristup.

"Dok god dijete ne smrdi i nije vidljivo prljavo, sve je u redu", napisao je jedan korisnik društvenih mreža.

Dermatologinja: Prečesto pranje može štetiti koži

O tome što preporučuje struka govorila je dermatologinja Marianne Meli za njemački portal 20 Minuten.

Objasnila je da je za bebe i malu djecu sa zdravom kožom sasvim dovoljno kupanje ili tuširanje dva do tri puta tjedno.

"Prečesto pranje može oštetiti zaštitnu barijeru kože", upozorila je Meli.

Dodala je da zbog pretjeranog pranja koža gubi vlagu, postaje suha i osjetljivija, a bakterije, alergeni i iritansi lakše prodiru kroz oslabljenu zaštitnu barijeru. To može dovesti do svrbeža, upala i infekcija.

Svakodnevno tuširanje nije nužno

Dermatologinja ističe da svakodnevno kupanje ne znači automatski i bolju higijenu.

"Važni su i temperatura vode, trajanje kupanja te proizvodi koji se koriste", naglasila je.

Kod djece se preporučuju blagi proizvodi bez sapuna i mirisa, odnosno pH-neutralni preparati koji manje isušuju kožu. Kupanje ne bi trebalo trajati dulje od pet do deset minuta, a idealna temperatura vode je između 35 i 37 stupnjeva.

Nakon kupanja, posebno kod djece sa suhom kožom, preporučuje se nanošenje hidratantne kreme.

Kada je svakodnevno kupanje ipak potrebno

Iako se djeca manje znoje od odraslih, učestalost kupanja ovisi i o svakodnevnim aktivnostima, godišnjem dobu, sportu, igri na otvorenom i tipu kože.

Meli ističe da je kod određenih problema s kožom potrebna češća higijena.

"Kožu sklonu aknama trebalo bi čistiti dva puta dnevno", zaključila je.