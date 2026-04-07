“Osjećam se kao stranac u vlastitom gradu. Nije me briga za nogomet”: Splićanin "zapalio" društvene mreže nakon što je iskreno iznio ono što osjeća

Jedna objava na društvenim mrežama ovih je dana pokrenula lavinu reakcija i otvorila pitanje o kojem se rijetko javno govori – koliko je danas teško uklopiti se u Splitu ako ne pripadaš “klasičnom” kalupu.

Autor objave opisuje osjećaj izgubljenosti u gradu u kojem živi, navodeći da se ne pronalazi u dominantnim interesima i društvenim obrascima, što mu otežava stvaranje dubljih odnosa.

“Imam osjećaj da živim gdje mi nije mjesto. Kao da se različitosti ne prihvaćaju, nego guše”, stoji u objavi koja je prikupila stotine komentara.

Površni odnosi i zatvoreni krugovi

Posebno se ističe problem društvenog života koji, prema brojnim komentarima, često ostaje na površnoj razini.

Mnogi navode da upoznaju velik broj ljudi, ali rijetko dolazi do stvaranja trajnih prijateljstava. Druženja se svode na povremene kave, bez nastavka i dublje povezanosti.

“Upoznaješ ljude, ali malo tko ostaje. Kao da su svi već u svojim zatvorenim krugovima”, jedan je od komentara.

“Split je za volit, ali ne i za živit?”

U raspravi se pojavljuje i sve češća teza da je Split postao grad u kojem je lijepo boraviti, ali ne nužno i dugoročno živjeti – osobito za mlađe generacije.

Dio sudionika ističe da se najbolje osjećaju kad nisu u gradu, dok drugi tvrde da se osjećaj pripadnosti gubi nakon povratka iz drugih sredina.

“Bit stranac u vlastitom gradu je najtužnije”, napisao je jedan korisnik.

Razlike među generacijama

Zanimljivo je da starije generacije, prema navodima iz rasprave, imaju bitno drugačiju sliku Splita.

Mlađi ističu kako se mentalitet promijenio te da današnji društveni odnosi više nemaju onu otvorenost i spontanost kakva se pamti iz ranijih vremena.

Split ili širi problem?

Ipak, dio komentatora smatra da problem nije isključivo vezan uz Split, već da je riječ o širem društvenom fenomenu – sve izraženijoj izolaciji, utjecaju društvenih mreža i promjeni načina komunikacije.

Neki ističu da bi slični osjećaji mogli postojati i u drugim gradovima, ali da veće sredine nude više prilika za pronalazak “svojih ljudi”.