Osim u Mall of Split, Sephora će se otvoriti na još jednoj popularnoj shopping destinaciji u Hrvatskoj

Poznati svjetski lanac ljepote Sephora potvrdio je da 2026. godine ulazi na hrvatsko tržište. Time će domaći kupci prvi put dobiti pristup cjelokupnom iskustvu kupnje prestižnih beauty proizvoda po kojima je ovaj brend globalno prepoznat.

Dolazak na hrvatsko tržište uključuje pokretanje službene internetske trgovine i mobilne aplikacije, ali i otvaranje Sephora poslovnice u Zagrebu, u jednoj od najposjećenijih shopping destinacija.

Kupci će u trgovini moći isprobati i savjetovati se o proizvodima uz podršku profesionalno educiranih make-up artista i beauty savjetnika. Posebno mjesto u Zagrebu zauzet će Beauty Hub prostor namijenjen beauty tretmanima i personaliziranom pristupu odabira proizvoda za šminku i njegu kože.

Globalni lider u beauty industriji

Sephora je jedna od najvećih svjetskih beauty maloprodajnih mreža. Djeluje u 35 zemalja i zapošljava više od 50 tisuća ljudi. U više od 3200 trgovina i kroz digitalne platforme nudi više od 500 brendova, uključujući i vlastitu liniju Sephora Collection.

Ponuda obuhvaća širok raspon proizvoda od njege i make-upa do mirisa i proizvoda za kosu, a brend je poznat po inovacijama i snažno razvijenoj beauty zajednici.

Ulazak na hrvatsko tržište dodatno će proširiti dostupnost njihovih proizvoda u regiji i, kako najavljuju iz tvrtke, donijeti potpuno novo iskustvo kupnje ljubiteljima kozmetike.