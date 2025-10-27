Hoće li dolazak popularnog beauty lanca u Split još više potaknuti opasan trend među mladima? Psihologinja: „Bit će izazovno…“

Nakon gotovo dva desetljeća čekanja, legendarni beauty lanac Sephora vraća se na hrvatsko tržište i to u Split, gdje će uskoro otvoriti vrata svoje prve trgovine u centru Mall of Splitu.

Društvene mreže već su prepune uzbuđenih objava, a Split će, kako se čini, od sljedeće godine postati nova beauty meka. Sephora će biti uređena prema najnovijim globalnim standardima i donosi sve ono što su domaće beauty entuzijastice dosad mogle samo naručivati online: od Fenty Beauty by Rihanna, Rare Beauty by Selena Gomez, Charlotte Tilbury i Hude Beauty, do Glow Recipea i, po prvi put u Hrvatskoj, Rhode by Hailey Bieber.

Proizvodi poput Peptide Lip Tinta, Glazing Milka ili Barrier Restore Creama uskoro će biti dostupni na dohvat ruke, bez čekanja poštara i carinskih iznenađenja.

No dok odrasli s nestrpljenjem odbrojavaju dane do otvorenja, globalno tržište ljepote posljednjih mjeseci potresa i novi fenomen - Sephora Kids. Riječ je o pojavi koja je ponajprije zahvatila generaciju Alpha (rođene nakon 2010. godine), a koja se sada širi i na europsko tržište, uključujući Hrvatsku.

Naziv se odnosi uglavnom na djevojčice u dobi od 7 do 14 godina, koje sve više prate beauty influencere, odlaze u Sephoru ili naručuju proizvode online te razvijaju vlastite skincare rutine. Na TikToku i Instagramu svakodnevno iskaču videa u kojima djevojčice koriste proizvode s aktivnim sastojcima poput retinola ili kiselina što izaziva zabrinutost stručnjaka i roditelja.

Kako je sve počelo

Trend je proizašao iz kombinacije nekoliko faktora: popularizacije “self-care” kulture, snažnog utjecaja beauty influencera na društvenim mrežama te pristupa luksuznim proizvodima u maloprodajnim lancima. Djeca tako preuzimaju obrasce ponašanja odraslih, percipirajući svakodnevnu njegu kože ne samo kao higijenski ritual, već i kao statusni simbol.

Marketinški stručnjaci upozoravaju da su mladi potrošači generacije Alpha već sada značajna skupina s realnim kupovnim utjecajem. Neki brendovi su, prepoznavši potencijal, počeli razvijati proizvode i komunikacijske strategije namijenjene mlađem uzrastu, često pod izlikom „sigurnih i blagih formula za dječju kožu”.

Fenomen je već doveo do konkretnih reakcija. U Sjedinjenim Američkim Državama pojedini ljetni kampovi i škole uveli su zabranu unošenja skupocjene kozmetike, a brojni dermatolozi započeli su javne kampanje o odgovornoj njezi mladenačke kože.

Sephora je, iako se često spominje u nazivu trenda, službeno poručila da podržava edukaciju kupaca i preporučuje proizvode primjerenih sastojaka i dobi.

Što kažu roditelji?

I dok društvene mreže svakodnevno vrve videima djevojčica koje nanose serume, maske i highlightere, hrvatski roditelji sve češće priznaju da više ne znaju kako se nositi s tim trendom.

“Imam jedanaestogodišnju djevojčicu koja je potpuno opčinjena Sephorom. Kad sam nedavno bila na putovanju u Parizu, nisam se smjela vratiti kući bez da joj donesem nešto iz trgovine. Naravno, kupila sam joj samo proizvode primjerene njezinoj dobi, labelo i masku za kosu. Ipak, htjela je još nekoliko stvari koje je vidjela na TikToku, ali budući da su to proizvodi namijenjeni starijoj koži, nisam to dozvolila. Djeca danas uopće ne razumiju sastave kozmetike ni potencijalnu štetnost pojedinih sastojaka. Više ih vodi trend i želja da budu moderni. Vidim to i po njezinim vršnjakinjama, najvažnije je imati vrećicu s logom Sephore”, ispričala nam je jedna majka iz Splita koja dodaje da joj se čini kako njena curica ima više kozmetičkih proizvoda od nje.

Njezina prijateljica nadovezuje se kako se suočava s vrlo sličnom situacijom:

“Moja kći ima 15 godina pa je možda malo lakše razgovarati s njom, ali i dalje je veliki pritisak. I ja sam se, kad sam bila u Francuskoj, morala vratiti s nečim iz Sephore pa sam uzela sjajilo i rumenilo. Srećom, nas dvije smo po struci kozmetičarke, pa djeci možemo bolje objasniti koji su proizvodi sigurni, a koje treba izbjegavati. Ali trend je, nažalost, izmaknuo kontroli, posljedice mogu biti ozbiljne ako se ne reagira na vrijeme. Ključ je, po meni, u roditeljskoj kontroli, ograničavanju vremena na mobitelu i u edukaciji“, smatra naša sugovornica.

Psihologinja upozorava: “Šminka u ranoj dobi šalje poruku da je vanjsko važnije od unutarnjeg”

Dok dermatolozi upozoravaju da dječja koža nije spremna za agresivne kozmetičke formule, psiholozi ističu da prerano korištenje make-upa može dovesti do stvaranja nerealnih standarda ljepote.

“U našim trgovačkim centrima već su postojali tzv. beauty corneri gdje su roditelji mogli dovesti djevojčice na šminkanje, a sada s dolaskom Sephore vidimo dodatno uzbuđenje. Međutim, korištenje šminke u ranoj dobi šalje krivu poruku, da je izgled presudan i da je vanjsko važnije od unutarnjeg”, upozorava splitska dječja psihologinja Žana Pavlović.

Prema njezinim riječima, upravo će dolazak globalnog beauty brenda u Hrvatsku biti izazov za roditelje, koji će morati odoljeti pritisku i ne podleći kupnji kozmetike za djecu.

“Moram priznati da sam skeptična i prema proizvodima koji su označeni kao dječji. Dječja je koža vrlo osjetljiva i treba pažljivo birati što se na nju stavlja. Šminka u toj dobi jednostavno nije primjerena”, ističe Pavlović te dodaje kako joj je jedna djelatnica u trgovini ispričala da je majka dovela djevojčicu od svega deset godina da kupi piling za lice.

“Takvi su proizvodi potpuno neprimjereni za dječju kožu”, naglašava.

Psihologinja upozorava i na posljedice koje se mogu javiti kod djevojčica koje prerano ulaze u svijet šminke:

“Djeca koja se počnu šminkati vrlo rano kasnije često ne žele izaći iz kuće bez šminke. Postaju nesigurna i razvijaju uvjerenje da su dovoljno lijepe tek kad su našminkane. Djevojčice često kažu da im šminka daje samopouzdanje, a ono bi se trebalo graditi iznutra.”

Ogroman utjecaj društvenih mreža

Pavlović pojašnjava kako je prirodno da djevojčice prolaze kroz fazu identifikacije s majkom, isprobavajući šminku kod kuće.

“To je razvojna potreba, nešto što se događa unutar četiri zida i prolazi spontano. No, ovo što se sada događa, organizirana uljepšavanja, šminkanja djevojčica prije rođendana ili školskih događaja, to je već potpuno drugačije i neprimjereno. Roditeljima će biti teško postaviti granice, ali zato je ključna edukacija”, objašnjava Pavlović.

Kao navodi, mediji i društvene mreže imaju golem utjecaj na stvaranje slike o tome što znači biti “lijepa”.

“Djevojčice prate influencerice koje su im bliske po dobi, a koje vrlo vješto promoviraju šminku. Najgore je kad to čine kako bi se osjećale samopouzdano jer svoje samopouzdanje tada temelje na količini šminke, a ne na sebi.

Važno je učiti ih da se mogu osjećati jednako vrijedno i kad se šminka skine”, zaključuje psihologinja Žana Pavlović.