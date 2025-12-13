Osijek se spasio poraza, ali ostao na dnu SHNL-a

U drugoj utakmici 17. kola SuperSport HNL-a Osijek i Gorica su na sablasno praznoj Opus Areni odigrali utakmicu koja je završila rezultatom 1:1. Gosti su poveli golom u 22. minuti, kada je najviši u skoku nakon kornera bio Jakov Filipović.

U nastavku utakmice je Gorica ostala s igračem manje zbog crvenog kartona Stefana Perića, a 20 minuta nakon toga Osijek je izjednačio preko Antona Matkovića. Osijek je nakon ovog rezultata ostao usamljen na dnu prvenstvene tablice, s dva boda manje od pretposljednjeg Vukovara, piše Index.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Uvodne minute utakmice obilježila je sablasno tiha atmosfera na stadionu. Kohorta u većini ove utakmice nije navijala iz navijačkog protesta protiv Uprave kluba. Na terenu je prvi pokušaj domaćina stigao u 18. minuti. Mikolčić je dobro primirio visoku loptu i lijevom nogom gađao rašlje gola, no nije uspio pogoditi okvir.

Gorica zabila iz jedine prave prilike

U 22. Gorica je zabila iz svoje jedine prave prilike na susretu. Čabraja je ubacio iz kornera, a Filipović glavom zabio s pet metara za vodstvo gostujuće momčadi. Nakon toga gola Osijek je nastavio s prijetnjama, no do gola nije mogao. Prvo je u 37. minuti Jovičić pucao za Osijek iz dobre pozicije kao višak na desnoj strani, no pred crtom vlastitog gola nalazio se Filipović te je otklonio opasnost.

Minutu kasnije Kavelj je igrao rukom u svom kaznenom prostoru, no VAR soba nije pozvala glavnog suca Patrika Pavlešića na pregled situacije. U 44. Gorica je imala izglednu situaciju iz koje na kraju nije zapucala.

Čabraja je pronašao utrčalog Bakića, koji se probio ispred obrane Osijeka. Bakić je nešto slabije primirio loptu i završio u duelu s Malenicom. Golman Osijeka je došao do lopte uz kontakt, ali jedanaesterac nije dosuđen.

Matković za izjednačenje

Navijači su igrače Osijeka na poluvremenu ispratili sa zvižducima, a na početku drugog dijela su izvjesili niz transparenata kojima su izrazili svoje nezadovoljstvo Osijekovim igrama i Upravom.

Kohorta se počela oglašavati u nastavku utakmice, pa se tako u 52. minuti orilo: "Uprava odlazi." Četiri minute kasnije Gorica je ostala s igračem manje. Nakon VAR provjere utvrđeno je da je start Perića bio preoštar, te je Osijek do kraja utakmice imao igrača više, javlja Index.

Osijek je poeo dominirati nakon crvenog kartona Gorice. U nekoliko navrata prijetili su Omerović, Guedes i Matković, u 69. vratnicu je pogodio Mkrtčjan, no izjednačenje je stiglo u 82. minuti. Čolina je ubacio rukom s lijeve strane, Jakupović prenio loptu, a Matković iz blizine poravnao rezultat. Osijek je do kraja utakmice tražio potpuni preokret, no nije stvorio izgledniju priliku za isti.