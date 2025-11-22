OSIJEK Dio publike prije dolaska Thompsona vikao "Za dom spremni"

Marko Perković Thompson u petak je koncertom u Osijeku započeo turneju Hrvatskom. U subotu je u istom gradu organizirao još jedan koncert, a dvorana je, kao i prvog dana, bila ispunjena do posljednjeg mjesta.

Dok je publika iščekivala izlazak pjevača na pozornicu, neki su vikali "Za dom spremni", piše Dnevnik.hr. Među njima se našlo i onih koji su dizali desnu ruku u zrak. Tim uzvikom Thompson započinje svoju pjesmu Bojna Čavoglave. Mnogi su se ranije pitali hoće li Thompson, zbog brojnih kontroverzi oko te pjesme, izbaciti početni uzvik, ali on to u Osijeku nije napravio.

Tomaševićeva vlast zbog tog pokliča omogućila zabranu koncerta

Inače, skupština Grada Zagreba izglasala je Zaključak kojim se gradonačelnik poziva da poduzme sve potrebne mjere kako bi se spriječilo korištenje fašističkih i ustaških simbola, slogana i pokliča, uključujući "Za dom spremni", na svim javnim površinama i događajima pod gradskom nadležnošću.

Odluka se odnosi na prostore kojima upravljaju gradske ustanove i trgovačka društva, kao i na sve javne površine za koje Grad izdaje dozvole za održavanje događaja. Cilj je, poručili su zastupnici, zaštititi javni prostor od poruka koje potiču mržnju, nasilje i isključivost. Time je Tomaševićeva vlast omogućila zabranu Thompsonovih koncerata. Ustavni sud je još 2020. izdao priopćenje u vezi spornog pozdrava.

Publika uglas pjevala

Drugi koncert u Osijeku Marko Perković Thompson otvorio je pjesmom Ustani iz sjene, a Gradski vrt pjevao je uglas.

Pjevač je dio atmosfere objavio i na društvenim mrežama. "Pozdrav iz Osijeka ❤️ 22.11.2025.", objavljeno je na društvenim mrežama Marka Perkovića Thompsona.

Turneja po Hrvatskoj

Thompson je turneju po Hrvatskoj najavio 23. listopada, kad je objavio da će nastupiti u četiri hrvatska grada. Nakon što su se ulaznice rasprodale u jednom danu, objavio je i dodatne datume koncerata (za sve gradove osim Zagreba.)

Koncerti nakon Osijeka:

Varaždin, 7. i 8. prosinca 2025. - Sportska dvorana

Zadar, 12. i 13. prosinca 2025. - Dvorana Krešimira Ćosića

Zagreb, 27. prosinca 2025. - Arena Zagreb