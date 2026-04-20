Ose neće graditi gnijezda u vašem vrtu ili kući ako vani postavite jedan neočekivan predmet

Radilice se obično pojavljuju tek u svibnju ili lipnju, ali ne želite se suočiti s najezdom nekoliko mjeseci kasnije. Zato je najbolje djelovati sada ako želite zadržati ose podalje od svog vrta.

Kako bi pomogao ljudima, vrtni stručnjak Ish, poznat na TikToku kao Gardening With Ish, nedavno je podijelio koristan savjet. Ispada da vam je potreban samo jedan jednostavan predmet da ih držite podalje, prenosi N1.

Ish je objasnio što trebate znati. Iznenadit ćete se koliko jedan naizgled neobičan predmet može biti učinkovit.

"Ako želite spriječiti ose da naprave gnijezdo u vašoj kući, šupi, garaži ili čak vrtu, ovo će vas oduševiti. Sve što imam je plastična vrećica i malo konopa.

Uzmemo plastičnu vrećicu i počnemo gornji dio savijati prema jednom kutu.

Napravit ću mali čvor na vrhu i oko njega vezati konop. Ono što zapravo radim jest izrada lažnog gnijezda osa, jer su ose izrazito teritorijalne, zbog čega mogu djelovati pomalo agresivno kada su blizu vas.

Ako ovo objesim i pustim da se lagano pomiče, pomislit će da je u blizini drugo gnijezdo. Neće se približavati tom prostoru. Zapravo, držat će se podalje, a proljeće je idealno vrijeme za to.

To ne znači da će prestati graditi gnijezda - gradit će ih dalje.

To samo znači da neće biti toliko agresivne na vašoj terasi, dvorištu, u šupama i garažama, a ponekad je to najvažnije.”