FOTO Prometna nesreća na križanju Trondheimske i Poljičke ulice u Splitu, jedna osoba zatražila pomoć

Na križanju Trondheimske ulice i Poljičke ceste u Splitu jutros se dogodila prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna vozila.

Kako nam je potvrdila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, dojava o nesreći zaprimljena je u 8:59 sati. Na teren su odmah upućeni policijski službenici koji osiguravaju mjesto događaja, a u tijeku je policijski očevid.

Prema prvim informacijama, jedna osoba zatražila je liječničku pomoć, dok je na vozilima nastala veća materijalna šteta. Vozače se poziva na dodatni oprez i strpljenje tijekom trajanja očevida i uklanjanja posljedica nesreće.