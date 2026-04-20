Održano javno astronomsko promatranje na Žnjanu povodom Međunarodnog tjedna tamnog neba

Povodom Međunarodnog tjedna tamnog neba Zvjezdano selo Mosor, u suradnji s Astronomskom sekcijom Fizikalnog društva Split, organiziralo je javno astronomsko promatranje noćnog neba na vidikovcu plaže Žnjan u Splitu. Aktivnost je održana 17. i 18. travnja, uz privremeno smanjenje javne rasvjete na području vidikovca kako bi se omogućili što bolji uvjeti promatranja.

Tijekom oba dana posjetitelji su kroz teleskope imali priliku promatrati više zanimljivih nebeskih objekata. Poseban interes izazvali su planeti Jupiter i Venera, zatim Mjesec, kao i brojni zvjezdani skupovi, maglice te dvojne zvijezde. Uz promatranje su davana kratka i prilagođena objašnjenja kako bi se sadržaj približio široj javnosti.

Događaj je posjetilo oko 200 posjetitelja različitih uzrasta. Unatoč velikom interesu, uvjeti promatranja nisu bili idealni zbog izraženog vjetra te značajnog svjetlosnog onečišćenja, koje je otežavalo uočavanje slabije sjajnih objekata. Provedbu promatranja su organizirali tajnik Zvjezdanog sela Mosor Tomislav Nikolić i voditelj Astronomske sekcije Fizikalnog društva Split Duje Barić.

Organizatori se zahvaljuju Gradu Splitu, koji je izašao u susret i omogućio smanjenje javne rasvjete na lokaciji, kao i svima koji su sudjelovali u organizaciji i provedbi ove aktivnosti.