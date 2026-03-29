OŠ Bol donirala Kliniku za pedijatriju KBC-a Split

Učenici i njihove obitelji, nastavnici te cijeli kolektiv Osnovne škole Bol odlučili su proslavu 75. rođendana škole obilježiti velikom humanitarnom akcijom za malene pacijente KBC-a Split. Nizom aktivnosti organiziranih povodom ove vrijedne obljetnice prikupili su 9.100 eura.

Predstavnici učenika i nastavnika, predvođeni ravnateljem OŠ Bol Davorom Bučevićem, posjetili su Kliniku za pedijatriju splitske bolnice i uručili prikupljena sredstva. Za 5.000 eura kupljena je lampa za liječenje indirektne hiperbilirubinemije novorođenčadi, dok će preostalih 4.100 eura vodstvo Klinike iskoristiti za dodatno poboljšanje uvjeta liječenja i boravka pacijenata.

Ravnatelj OŠ Bol Davor Bučević istaknuo je kako je škola željela važnu obljetnicu proslaviti na poseban i plemenit način. Naglasio je da su svi sudionici pokazali veliko srce te da je izrazito ponosan što su pokazali kako se velike stvari mogu učiniti zajedničkim snagama.

Predstojnik Klinike za pedijatriju Joško Markić zahvalio je u ime pacijenata, njihovih roditelja i cjelokupnog osoblja. Istaknuo je kako ovakve geste imaju višestruku vrijednost, ne samo zbog konkretne pomoći u nabavi potrebne opreme, nego i zbog poruke solidarnosti i zajedništva koju šalju. Dodao je da je ova akcija primjer drugima i potvrda koliko zajednica može učiniti kada se ujedini oko plemenitog cilja.