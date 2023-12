ORKANSKI UDARI BURE Srušena stabla, električni stupovi i fasade: U prekidu cestovni i pomorski promet

U većem dijelu Dalmacije subota je osvanula uz pretežno vedro i stabilno vrijeme, tek ponegdje uz umjerenu naoblaku. Puše umjerena do jaka, uz obalu ponegdje vrlo jaka i olujna bura. Minimalne temperature zraka kretale su se od 1 do 4°C u Zagori, te od 5 do 9°C na obali i otocima.

Najjači udari bure zabilježeni su na području Splita te od petka u 13 sati konstantno prelaze 90km/h, a jučer u 16 sati zabilježen je udar od 112 kilometara na sat.

Udari bure prouzrokovali su materijalnu štetu pa je u Paraćevoj ulici oko 15.30 sati srušeno stablo. Na intervenciju su izašli pripadnici JVP Split.

Nešto kasnije, oko 16.50, vatrogasci DVD Žrnovnica uklanjali su srušeni električni stup u Korešnici.

Oko 17 sati vatrogasci su imali novu intervenciju na Brdima. U Kupreškoj ulici otrgnuti su limovi s fasade zgrade.

Bura otežava cestovni i pomorski promet

Zbog olujnog vjetra za sve skupine vozila zatvoreni su:

autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje; preporučeni obilazak za sve skupine vozila: čvor Sveti Rok-Gračac (DC1)-Knin (DC1)-Kistanje (DC59)-čvor Benkovac i obrnuto;

državna cesta Gračac-Zaton Obrovački (DC27).

Samo za osobna vozila otvorene su:

autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice, obilazak za ostale skupine vozila je državnom cestom kroz Gorski kotar (DC3);

državna cesta Solin-Klis (DC1);

Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene te čvorova Zaton Doli i Prapratno;

državna cesta Karin-Zaton Obrovački (DC27);

državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački (DC54);

most dr. Franja Tuđmana kod Dubrovnika.

Na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s priključnim vozilom (I. skupina vozila).

Na državnoj cesti Borje-Klapavice (DC1) zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina vozila), a na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Karlobaga dodatno je zabrana i za dostavna i vozila s natkrivenim tovarnim prostorom (I. i II. skupina vozila).

Zbog vjetra u prekidu su:

trajektne linije: Prapratno-Sobra, Ploče-Trpanj, Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ, Sumartin-Makarska, Stinica-Mišnjak, Prizna-Žigljen;

katamaranske linije: Ubli-Korčula-Dubrovnik, Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Vis-Split, Jelsa-Bol-Split, Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka;

brodske linije: Mali Lošinj-Unije-Susak, Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ.

Sutra smirivanje vjetra

U nastavku dana bit će pretežno vedro s umjerenom do jakom, ponegdje i olujnom burom. Najviša temperatura zraka bit će od 7°C u Zagori do 12°C na obali i otocima.

Tijekom noći na nedjelju bura će postupno slabjeti, a na otvorenom moru okretati na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Početak novog tjedna donosi nam vedro, mirno i toplije vrijeme.