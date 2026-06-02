Ruski napadi na ukrajinske gradove odnijeli najmanje pet života, deseci ozlijeđenih

Najmanje pet osoba poginulo je, a više desetaka ih je ozlijeđeno u novom valu ruskih zračnih napada na nekoliko ukrajinskih gradova tijekom utorka, izvijestile su ukrajinske vlasti. Među najteže pogođenim područjima bili su Kijev, Dnjepar i Harkiv.

U Dnjepru, gradu na istoku zemlje, poginule su četiri osobe, dok je 16 ljudi zadobilo ozljede. Regionalni guverner Oleksandr Hanja priopćio je da su svi ozlijeđeni prevezeni u bolnice te da se nalaze u srednje teškom stanju.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Fotografije koje su objavile lokalne vlasti prikazuju ozbiljna oštećenja stambenih objekata, spaljena vozila i uništeno dječje igralište, što svjedoči o razmjerima razaranja.

U glavnom gradu Kijevu život je izgubila najmanje jedna osoba, dok je 29 stanovnika ozlijeđeno. Prema riječima čelnika gradske vojne uprave Timura Tkačenka, spasilačke službe tragaju za mogućim preživjelima nakon urušavanja dijela višekatnice pogođene projektilom.

Gradonačelnik Vitalij Kličko izjavio je da je izravni pogodak izazvao djelomično urušavanje 24-katne stambene zgrade te upozorio da bi pod ruševinama mogli biti zarobljeni stanari. Požari su izbili i na drugim lokacijama u gradu nakon pada dijelova projektila, uključujući jednu deveterokatnicu.

Tijekom noći i ranih jutarnjih sati tisuće stanovnika Kijeva potražile su sklonište u postajama podzemne željeznice i drugim zaštićenim prostorima nakon aktiviranja zračnih uzbuna.

Napadi nisu zaobišli ni sjeveroistočnu regiju Harkiv, gdje je prema riječima gradonačelnika Ihora Terehova ozlijeđeno deset osoba, među kojima je i jedno dijete. Grad je bio meta napada dronovima i projektilima.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski još je dan ranije upozorio građane na mogućnost intenziviranja ruskih napada te ih pozvao da ozbiljno shvate upozorenja na zračne opasnosti i pravodobno potraže zaklon.

Novi napadi uslijedili su nakon što je Rusija prošlog tjedna najavila mogućnost sustavnih udara na ciljeve povezane s ukrajinskom vojskom i državnim vrhom u Kijevu, uz poziv stranim državljanima da napuste Ukrajinu.