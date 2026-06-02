Srbin zbog bake poželio doći u Zagreb, ali bojao se jedne stvari: "Siguran si, prije će zagrebačke tablice razbiti u Splitu nego beogradske u Zagrebu"

Želja da baki ispuni dugogodišnji san i još jednom je odvede u grad u kojem je nekad živjela potaknula je zanimljivu raspravu na Redditu. Jedan korisnik iz Srbije priznao je kako ga baka već godinama nagovara da je odvede u Zagreb, gdje joj i danas nedostaju susjedi i prijatelji, no nije bio siguran kako će biti dočekani, prenosi Večernji.

– Ee, gdje ste bivši (nesuđeni) susjedi. Moja baba mi probija uši sa svojim Zagrebom i susjedima koji joj nedostaju, ako su još živi. Htio bih joj učiniti da još jednom vidi svoj Zagreb, ali me frka da mi netko ne razlupa auto ili da me gnjavi zbog toga što pričam na ekavici – napisao je.

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Objava je u kratkom roku prikupila desetke komentara, a većina Zagrepčana i Hrvata poručila mu je isto – strahuje bez razloga. – Ništa ti se neće dogoditi, samo dođite i ponesite eure. Volimo ih i na ekavici – našalio se jedan korisnik. Drugi je bio još izravniji. – Pa u Hrvatskoj danas radi valjda 20 tisuća Srba. Što vam je s tim fiktivnim strahom?! – napisao je. Autor objave potom je pojasnio da su njegovi živjeli u Zagrebu do kraja devedesetih godina te da mu i oni govore kako nepotrebno brine. – Moji su živjeli do kasnih devedesetih u Zagrebu. Kažu mi da čak ni tada, osim u nekoliko navrata, nisu imali problema – odgovorio je.

Mnogi su ga pokušali razuvjeriti i humorom. – Nemoj bre da dolaziš vamo. Tu žive povampirene ustaše... Mani se Vučićeve propagande i pogledaj malo svijet oko sebe. Slobodno dođi – napisao je jedan korisnik uz oznaku da je riječ o sarkazmu. Drugi su se našalili na račun navijačkih simbola. – Nemoj baš šetati s Partizanovim dresom na sebi – poručio je jedan komentator. – Samo nosi Modrićev dres i pričaj engleski, i nemaš problema – dodao je drugi.

Pojedini korisnici istaknuli su da je ekavica u Zagrebu potpuno uobičajena pojava. – Ekavica nije problem u Zagrebu, pričam iz iskustva – napisao je jedan korisnik. Bilo je i praktičnih savjeta. – Siguran si, pajdo. Ostavi auto u javnoj garaži i nemaš frke. U Zagrebu si siguran. Pogotovo ako si s bakom – poručio mu je jedan Zagrepčanin. Neki su pak usporedili situaciju s drugim gradovima. – Prije će zagrebačke tablice razbiti u Splitu nego beogradske u Zagrebu – našalio se jedan komentator.