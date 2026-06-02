Umro Andrej Baša, dugogodišnji direktor Melodija Istre i Kvarnera

Andrej Baša, dugogodišnji direktor i umjetnički ravnatelj festivala Melodije Istre i Kvarnera (MIK), preminuo je u 76. godini. Vijest o odlasku jednog od najvažnijih ljudi kvarnerske i istarske glazbene scene proširila se u ponedjeljak, rastuživši brojne glazbenike, suradnike i ljubitelje festivala kojem je posvetio veći dio života, piše Index.

Baša je desetljećima bio jedna od ključnih osoba glazbenog života na Kvarneru i u Istri. Dubok trag u hrvatskoj zabavnoj glazbi ostavio je kao skladatelj, aranžer, producent i organizator.

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Rođen je 10. veljače 1950. godine u Ljubljani, no život i karijeru vezao je uz Rijeku.

Nakon školovanja na Akademiji za glazbu u Ljubljani svirao je klavijature te bio član legendarne riječke grupe 777, s kojom je ostvario prve veće uspjehe. Tijekom karijere surađivao je s brojnim poznatim hrvatskim izvođačima.

Stotine skladbi i neraskidiva veza s MIK-om

Prema dostupnim podacima, autor je više od 850 skladbi, a kao aranžer i instrumentalist sudjelovao je na više od dvije tisuće glazbenih projekata. Ipak, njegovo će ime ponajprije ostati povezano s festivalom Melodije Istre i Kvarnera, uz koji je bio vezan više od pola stoljeća.

Od 1993. godine bio je jedna od najvažnijih osoba festivala, obnašajući dužnosti umjetničkog ravnatelja i direktora. U jednom je intervjuu rekao da je s MIK-om povezan "kao pupčanom vrpcom", ističući kako je tijekom godina na festivalu prošao gotovo sve uloge, od autora i izvođača do dirigenta i organizatora.

Aktivan do posljednjih dana

Osim rada na MIK-u, Baša je vodio riječki tonski studio AB i diskografsku kuću Melody. Dugi niz godina bio je i umjetnički direktor Hrvatskog dječjeg festivala te Festivala mladih u New Yorku.

Koliko je bio predan glazbi pokazuje i činjenica da je do posljednjih dana ostao aktivan. Sudjelovao je u pripremama i predstavljanju ovogodišnjeg izdanja MIK-a, kojem je posvetio velik dio svojega života.

Njegov odlazak velik je gubitak za riječku, kvarnersku i istarsku glazbenu scenu te za brojne generacije glazbenika koje su s njim surađivale.