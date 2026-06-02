Dio Trogira i Žrnovnice danas bez vode

Potrošači vode na području Puta Jerkovića u Žrnovnici u utorak će privremeno ostati bez opskrbe vodom, i to u razdoblju od 8 do 14 sati, zbog planiranih radova na vodoopskrbnoj mreži.

Istoga dana, od 8 do 12 sati, bez vode će biti i dio Puta Salduna u Trogiru, također zbog izvođenja radova na sustavu.

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Iz tvrtke Vodovod i kanalizacija Split obavještavaju građane da na vrijeme osiguraju potrebne zalihe vode za kućanstva i poslovne prostore te da u navedenom razdoblju ne koriste uređaje koji zahtijevaju stabilan tlak i kontinuiranu opskrbu iz javne mreže.

Također upozoravaju kako bi nakon ponovnog puštanja vode moglo doći do privremenog zamućenja, sve dok se sustav u potpunosti ne stabilizira i ne uspostave normalni uvjeti tečenja.

Građanima se preporučuje oprez prilikom ponovnog korištenja vode neposredno nakon završetka radova.