U tijeku nova akcija USKOK-a, uhićeno više osoba

U tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji, izvijestio je jutros USKOK.

Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provode Policijska uprava zagrebačka i koprivničko-križevačka u suradnji sa Carinskom upravom.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kako ističe USKOK, navedene radnje provode se na području Zagreba, Zagrebačke i Dubrovačko-neretvanske županije u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile kaznena djela zločinačkog udruženja te nedozvoljene trgovine i izbjegavanja carinskog nadzora u sastavu zločinačkog udruženja.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Kako neslužbeno doznaje Večernji list, riječ je o nedozvoljenoj trgovini duhanom.