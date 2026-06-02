Odluka o naslovu prvaka pada na Trsatu, evo kada je utakmica

Hrvatski malonogometni klub Rijeka nije uspio osigurati naslov prvaka Hrvatske u četvrtoj utakmici finalne serije doigravanja. Riječani su u Omišu poraženi od Olmissuma rezultatom 6:1, pa će odluka o novom prvaku pasti u petoj, odlučujućoj utakmici.

Bijeli su dobro otvorili susret te stigli do vodstva u 13. minuti nakon autogola Kovačevića. Međutim, domaća momčad ubrzo je preuzela kontrolu nad igrom i do kraja susreta potpuno nadigrala goste, ostvarivši uvjerljivu pobjedu.

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Nakon četiri odigrane finalne utakmice omjer je izjednačen na 2:2, što znači da će o naslovu prvaka odlučivati takozvana majstorica.

Peta i posljednja utakmica finalne serije na rasporedu je u subotu, 6. lipnja, s početkom u 19:30 sati u Dvorani mladosti na Trsatu, gdje će Rijeka pred svojim navijačima pokušati doći do naslova državnog prvaka.