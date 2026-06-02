Osnovan GNK Šibenik: Klub kreće od nule s novim vodstvom i novim grbom

Šibenski nogomet na papiru kreće ispočetka, a taj početak bio je danas popodne u šibenskom kazalištu, gdje je održana osnivačka skupština Građanskog nogometnog kluba Šibenik, piše Šibenik.IN.

Skupština je prošla bez uzbuđenja i po predviđenom protokolu, jedino su na kraju Funcuti u ispunjenom gledalištu pokazali da nisu 'kazališna publika'. Prikazan je i novi grb, po kojem će glavne boje biti narančasta i crna.

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Sedam osnivača Šibenika dolaze s različitih strana šibenskog sporta: Andrija Španja iz vaterpola, Jure Zoričić iz malog nogometa, Tonči Radnić iz jedrenja, Joško Sunara iz borilačkih sportova, Joško Jurić i Gordan Drenski (odbojka) su dugogodišnji šibenski sportski radnici, a Krešimir Juras je predstavnik Funcuta; oni su postali članovi skupštine kluba.

Predsjednik kluba i predsjednik skupštine postao je Jure Zoričić. Dopredsjednici su Gordan Drenski i Andrija Španja. Njih trojica su ovlašteni za zastupanje kluba. Izabrana su i druga tijela i vršitelji dužnosti.

Od operativnih radnika, direktor Šibenika je Dario Kulušić, a u 'izvršnoj vlasti' je i bivši igrač Ante Kulušić.

Ivana Mandić je tajnica, Franka Zeljak je glasnogovornica i osoba zadužena za marketing i odnose s javnosti, Jasmin Avdagić je odvjetnik kluba zadužen za pravna pitanja, a najavljeno je da će trener ekipe sa Šubićevca i dalje biti Mehmed Alispahić.

Kako je istaknuto u kasnijem govoru predsjednika, neki nacionalni mediji nisu točno napisali da je HNK Šibenik ugašen i da ga je GNK Šibenik izgurao. Teoretski originalni klub još može biti spašen i tada mu novi neće biti na putu, no, rečeno je, više se ne može čekati neke austrijske poduzetnike i alternativa mora biti spremna.

Skupštini su prisustvovali i predstavnici prijateljskih klubova (Mihovil, ŠN Joso Bego, Vodice), a posebni pljesak za nedavni uspjeh dobio je predsjednik Zagore, novog hrvatskog trećeligaša.

- Zahvaljujem se na dužnosti predsjednika, to je velika čast. Nadam se da ćemo zajedno dobro surađivati. Pohvalio bih trenera i igrače koji su nastupali za Šibenik ovog proljeća, to su ljudi koji su se uglavnom ostavili malog nogometa i došli pomoći, nisu se osramotili i pokazali su šibenski karakter, na njih računamo i sljedeće sezone.

Također uz trenera i stručni stožer, na čelu s Franom Cinottijem i Hrvojem Slavicom, koji su u teškim vremenima, bez plaće, pomogli da se dostojanstveno završi sezona i da se ne osramotimo na nacionalnoj razini. Također i trenere iz omladinske škole, s kojima dugo radim, koji su, također bez naknade i u užasnoj atmosferi, skupljali tu djecu i održali svjetlo na kraju tunela.

Inicijativa je od početka zamišljena kao transparentna sinergija vodstva i navijača, nama ne trebaju razdvojenost, sinekure vlasti i podjele. Mi smo klub koji kreće iz početka, da napravimo klub kako treba, da za nekoliko godina, makar i za pet ili sedam, svi budemo ponosni na njega.

Neće biti lako, nakon igranja prve lige i nekad Europe, igrati Županijsku ligu. Mi to moramo proći.

Kad sam vidio želju navijača, nisam se dvojio, iako na početku nisam bio voljan prihvatiti ovu funkciju.

Djeca su najvažnija, da Škola nogometa počne proizvoditi igrače, da klub djeci i roditeljima bude radost i da iz kluba djeca izađu kao ljudi. Drugi cilj je odmah preko petog ranga (Županijske lige i kvalifikacija) prijeći nazad u četvrti (dalmatinsku ligu). Treća stvar je da poboljšamo infrastrukturu i možda osposobimo još neka igrališta, za nas i druge šibenske nogometne klubove, koji svi rade dobar posao - kazao je u predsjedničkom inauguracijskom govoru Jure Zoričić.