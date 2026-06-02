VIDEO Glasine o Livajinom odlasku uzburkale Split, jedan navijač burno reagirao

Nakon završetka sezone u SuperSport HNL-u, nogometnu javnost ponovno su preplavile brojne špekulacije o mogućim transferima igrača. Među imenima koja se posljednjih dana najviše spominju nalazi se i kapetan Hajduka Marko Livaja.

Prema neslužbenim informacijama koje su se pojavile u medijima, Livaja bi karijeru mogao nastaviti u talijanskoj Serie A. Kao moguća destinacija spominje se Venezia, klub koji je osigurao povratak u najviši rang talijanskog nogometa.

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Glasine o potencijalnom odlasku jednog od najvažnijih igrača Hajduka izazvale su brojne reakcije među navijačima. Dalmacija TV tim je povodom na ulicama Splita razgovarala s građanima i ispitivala njihovo mišljenje o mogućem transferu.

Tijekom ankete dogodila se i neugodna situacija kada je jedan sugovornik burno reagirao na samo pitanje o Livajinoj budućnosti. Vidno nezadovoljan temom razgovora, verbalno je izrazio negodovanje te pokušao odgurnuti reportera tijekom snimanja.

Iako su nagađanja o Livajinom odlasku sve češća, zasad nema službenih potvrda o mogućem transferu. Napadač Hajduka ugovor s klubom ima do ljeta sljedeće godine, zbog čega se uoči novog prijelaznog roka očekuje pojačan interes i nove spekulacije o njegovoj budućnosti.

Za sada, međutim, priče o odlasku ostaju na razini glasina, dok navijači s nestrpljenjem čekaju rasplet situacije oko jednog od ključnih igrača splitske momčadi.