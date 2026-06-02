NOVI USPJESI Sedam medalja za AK Biograd na Prvenstvu Dalmacije za limače i limačice

Atletičari AK Biograd uspješno su zaključili proljetni dio sezone nastupom na Prvenstvu Dalmacije za limače i limačice, održanom 31. svibnja u Zadru u organizaciji AK Alojzije Stepinac. Mladi biogradski atletičari kući su se vratili sa sedam medalja – jednim zlatom, tri srebra i tri bronce.

Naslov prvakinje Dalmacije osvojila je Liv Nekić (2018.) u utrci na 60 metara s rezultatom 10.02 sekunde. Srebrnim odličjima okitili su se David Budan (2020.) na 60 metara s vremenom 10.69 sekundi, Betina Uroda (2018.) na istoj dionici s rezultatom 10.37 sekundi te Liam Nekić (2017.) na 100 metara, gdje je ostvario vrijeme 14.73 sekunde.

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Brončane medalje pripale su Noi Aljinoviću (2019.) u utrci na 60 metara s rezultatom 10.64 sekunde, muškoj štafeti 4x100 metara u sastavu Riko Palić, Dominik Lalić, Leo Bogdanić i Liam Nekić te mješovitoj štafeti 4x60 metara za koju su nastupili Liam Nekić, Betina Uroda, Noa Aljinović i Liv Nekić.

Uz osvajače medalja, zapažene nastupe ostvarili su i ostali članovi kluba koji su svojim rezultatima i zalaganjem pridonijeli još jednom uspješnom predstavljanju AK Biograd na regionalnom prvenstvu.

Trener Damir Aljinović nakon završetka natjecanja izjavio je:

„Ponosan sam na svu djecu koja su nastupila u Zadru. Ove medalje rezultat su predanog rada, redovitih treninga i velike želje za napretkom. Posebno me veseli zajedništvo koje gradimo u klubu, međusobna podrška među djecom i njihova spremnost da se bore do kraja bez odustajanja. Važno je da vjeruju u sebe, da uživaju u sportu i druženju te da iz svakog natjecanja izlaze bogatiji za novo iskustvo. Rezultati su potvrda da se trud uvijek isplati.“

Ovim nastupom biogradski su atletičari na najbolji način zaključili prvi dio sezone te sada mogu na zasluženi ljetni odmor prije nastavka natjecanja na jesen.