HNS potvrdio konačan popis Vatrenih za Svjetsko prvenstvo, Dalić bez naknadnih promjena

Hrvatski nogometni savez potvrdio je konačan popis igrača koji će predstavljati Hrvatsku na predstojećem Svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Na završnom popisu nema nikakvih promjena u odnosu na sastav koji je izbornik Zlatko Dalić predstavio javnosti 20. svibnja.
Rok za prijavu konačnih popisa reprezentacija istekao je 1. lipnja, a team menadžerica hrvatske reprezentacije Iva Olivari službeno je dostavila FIFA-i završni popis od 26 igrača. Time je potvrđeno da Dalić nije posezao za dodatnim izmjenama u odnosu na prvotno objavljeni kadar.
Uz potvrdu popisa, Hrvatski nogometni savez objavio je i brojeve dresova koje će reprezentativci nositi tijekom svjetske smotre. Kapetan Luka Modrić ponovno će nositi broj 10, dok će prvi vratar Dominik Livaković nastupiti s jedinicom na leđima.
Na popisu se nalaze iskusni reprezentativci poput Modrića, Ivana Perišića, Matea Kovačića i Andreja Kramarića, ali i nekoliko mlađih igrača koji će po prvi put osjetiti atmosferu najvećeg nogometnog natjecanja. Među njima su Toni Fruk, Luka Vušković, Petar Sučić i Martin Baturina, od kojih se očekuje dodatna energija i širina kadra.
Hrvatska će na Svjetskom prvenstvu pokušati nastaviti niz uspjeha s prethodnih velikih natjecanja, nakon osvajanja srebrne medalje 2018. godine i bronce na Svjetskom prvenstvu 2022.
Popis hrvatskih reprezentativaca za Svjetsko prvenstvo
1 Dominik Livaković
2 Josip Stanišić
3 Marin Pongračić
4 Joško Gvardiol
5 Duje Ćaleta-Car
6 Josip Šutalo
7 Nikola Moro
8 Mateo Kovačić
9 Andrej Kramarić
10 Luka Modrić
11 Ante Budimir
12 Ivor Pandur
13 Nikola Vlašić
14 Ivan Perišić
15 Mario Pašalić
16 Martin Baturina
17 Petar Sučić
18 Kristijan Jakić
19 Toni Fruk
20 Igor Matanović
21 Luka Sučić
22 Luka Vušković
23 Dominik Kotarski
24 Marco Pašalić
25 Martin Erlić
26 Petar Musa