Orkanska bura prevrnula kamper, ozlijeđene dvije osobe!

U prevrtanju kampera na Krčkom mostu ozlijeđeno je dvoje talijanskih državljana, potvrdili su iz PU primorsko- goranske.

Talijani su na parkiralištu, u smjeru Rijeke, čekali da prestane zabrana prometovanja Krčkim mostom koja je na snazi zbog orkanskog vjetra., piše Net.hr.

Zbog jakog naleta vjetra, kamper se prevrnuo na parkiralištu, a ozlijeđeni su prevezeni u KBC Rijeka.

U tijeku je očevid, nakon kojeg će biti dostupno više informacija, kao i težina ozljeda Talijana.