„Orilo, gorilo, ić’ se mora!“ – pokladni ophodi dalmatinskog zaleđa stižu u Donji Muć

U Multimedijalnom kulturnom centru u Donjem Muću u četvrtak, 22. siječnja 2026. godine u 18 sati, svečano će se otvoriti izložba „Orilo, gorilo, ić’ se mora!“ – izložba o godišnjim pokladnim ophodima zaleđa Splitsko-dalmatinske županije. Izložba će biti otvorena za posjetitelje do 14. veljače 2026. godine.

Autor izložbe je dr. sc. Joško Ćaleta, istaknuti etnomuzikolog i dugogodišnji istraživač tradicijske glazbe i pokladnih običaja u Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na Dalmaciju i dalmatinsko zaleđe. Izložbu će zajedno s autorom otvoriti Marijana Botić Rogošić, koautorica izložbe i kataloga.

Riječ je o trećem postavu izložbe istog naslova i tematike, koja je prethodno bila predstavljena u Topničkoj vojarni na Klisu 2024. godine te u Etnografskom muzeju Split 2025. godine. Donjomućki postav donosi osvježenu izložbu s novim prilozima, dodatno obogaćenu materijalima koji dokumentiraju živu i snažnu tradiciju pokladnih ophoda.

Posebna vrijednost ove izložbe jest njezino gostovanje upravo u općini Muć, čiji su godišnji pokladni ophodi – mačkare, odlukom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, zaštićeni kao nematerijalno kulturno dobro RH. Izložba tako predstavlja jedinstvenu priliku za upoznavanje, razumijevanje i valorizaciju običaja koji su duboko ukorijenjeni u identitet lokalne zajednice.