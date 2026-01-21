„Orilo, gorilo, ić’ se mora“: Izložba o tradiciji pokladnih ophoda u Donjem Muću

"Orilo, gorilo, ić' se mora!": izložba o godišnjim pokladnim ophodima zaleđa Splitsko-dalmatinske županije", svečano će se otvoriti u Donjem Muću, Multimedijalnom kulturnom centru, u četvrtak 22.01.2026. godine u 18:00 h, te će biti otvorena za posjetitelje sve do 14.02.2026. godine.

Izložbu će otvoriti njen autor dr. sc. Joško Ćaleta, priznati etnomuzikolog i dugogodišnji istraživač pokladnih običaja Hrvatske osobito Dalmacije i dalmatinskog zaleđa, te Marijana Botić Rogošić - koautorica izložbe i kataloga.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ovo je treća po redu izložba istog naslova i tematike, a dosad je bila postavljena u Topničkoj vojarni na Klisu 2024. i u Etnografskom muzej Split 2025. Ovaj put izložba osvježena novim prilozima, postavit će se u općini čiji su godišnji pokladni ophodi- mačkare, odlukom Ministarstva kulture i medija RH, zaštićeno nematerijalno kulturno dobro RH.