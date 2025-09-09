Orešković: "'Za dom spremni' uvijek je ustaški pozdrav i veličanje NDH"

Uoči jesenskog zasjedanja Sabora ponovno se otvorila rasprava o korištenju ustaškog pozdrava „Za dom spremni“. Povod je izjava predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, koji je poručio da se taj pozdrav neće sankcionirati kada je vezan uz HOS, pjesmu „Čavoglave“ i Domovinski rat.

Zastupnica Dalija Orešković reagirala je na Facebooku istaknuvši da se takvim stavom relativizira ustaštvo i fašizam te stvara poveznica između Domovinskog rata i ideologije NDH, iako je Hrvatska, kako kaže, od takvih simbola uvijek jasno zazirala – i tijekom rata i nakon njega.

Njen status prenosimo u cijelosti:

"Nije moj red za postavljanje pitanja na nadolazećem jesenskom aktualcu, pa ću ga postaviti javno.

Pitanje glasi: "Jesu li ustaštvo i fašizam postali sastavni dio službene politike?"

Pitanje je retoričko, naravno. Odgovor je već objavio Hrvatski tjednik i nazvao ga „buđenjem“, u istom onom broju u kojem me na naslovnici proglasio vješticom.

Naime, jučer je Gordan Jandroković izjavio kako se pozdrav „za dom spremni“ neće kažnjavati ako je vezan uz HOS, pjesmu Čavoglave i Domovinski rat. A što je pozdrav „za dom spremni“ u HOS-u, u pjesmi Čavoglave i u Domovinskom ratu, ako ne ustaški pozdrav iz II. svjetskog rata? Ništa drugo niti ne može biti.

HOS je bio paravojna formacija koju je 1991.g. osnovala tadašnja Hrvatska stranka prava. HOS-ovi dobrovoljci nosili su crne uniforme i koristili simbole i pozdrave ustaškog režima NDH iz II. svjetskog rata.

Sredinom 1992.g., HOS je raspušten zbog sukoba sa hrvatskom vojskom i zbog ustaške ikonografije koja je štetila hrvatskim nacionalnim interesima, osobito pozdravom „za dom spremni“.

"Ignorira se '92., kada je "ZDS" bio ukinut"

Pjesmu Čavoglave napisao je Thompson kao pripadnik HOS-a, tada podržavatelj i promotor ustaštva. Na skupu HSP-a u Splitu 25. srpnja 1992.g., u svrhu predizborne kampanje Dobroslava Parage, HSP-ovca koji je bio žestoka opozicija Franji Tuđmanu, Thompson je uz tri puta za dom, dodao i braćo, zovemo se poglavnikovi. Poglavnik je ustaški zločinac Ante Pavelić.

Hrvatska se i u Domovinskom ratu i svih ovih godina nakon, branila od svih ustaških insignija, i od HOS-a i od pozdrava "za dom spremni". Kada se HOS komemorira, namjerno se ignorira da je 1992.g. ukinut jer je bio asocijacija na ustaštvo i fašizam.

Međutim, tada, kada je Hrvatska bila najranjivija jer je bio rat, bilo je dovoljno civilizacijske svijesti i političke mudrosti da se spriječi da se HOS i ustaški „za dom spremni“ ne vežu uz Domovinski rat, kako ga ne bi uprljali i zacrnili.

Danas, 30 godina nakon rata, Hrvatski tjednik, vjerojatno financiran iz Državnog proračuna objavljuje „buđenje“, i o tom buđenju kaže: „Nikada ni jedna hrvatska vlast ne će uvjeriti hrvatski narod da su pozdrav Za dom spremni i Ustaški pokret bili zločinački ili kvislinški, da je Pavelić bio izdajnik, a NHD genocidna ili da je u Jasenovcu počinjen masovni zločin – samo zato što to kažu Srbi ili baštinici onih koji su bili u paktu s Hitlerom i nacistima do 22. lipnja 1941. – a da se pritom ne pokažu konkretni dokazi. Mogu beskonačno lajati na mjesec, ali svi koji idu protiv naroda, završit će u smetlištu.“

Mladost na Thompsonovim koncertima

Narod je naravno, masa okupljena pod Thompsonom, sto sažima podnaslov „Rijeke mladih na Thompsonovim koncertima s pozdravom ZDS na usnama spašavaju Hrvatsku i hrvatstvo.

Koncert kojem se i Plenković došao pokloniti na generalnoj probi, koncert na kojem su i njegovi ministri uzvikivali „za dom spremni“ i potom hvalili tu istu mladost, kao što ju hvali i Gordan Jandroković. Mladost o kojoj se u javno objavljenom izvješće SOA-e navodi da je meta ekstremističkih desnih grupacija koje su se pokušale čak i vojno organizirati i naoružati.

Ne treba nas čuditi kletva sinjskog gvardijana, niti to da proustaška ideologija ima svoje glasilo koje se s našim novcem financira. Ne treba nas čuditi niti to da je u svom trećem mandatu nakon što je porušio sve institucije HDZ otvoreno stao uz ustaštvo kako bi zadržao vlast, moć i korupciju. Čudna je lakoća s kojom smo kao narod to dopustili.

ZDS je uvijek ustaški pozdrav i uvijek veličanje NDH

"Za dom spremni" je uvijek ustaški pozdrav, i kao takav je uvijek veličanje NDH, pa tako i u komemoriranju ukinutog HOS-a i u pjesmi Čavoglave, a njegovo vezivanje uz Domovinski rat provode oni koji ovakvu Hrvatsku kakva je u Ustavu RH opisana ne žele i nikada ju nisu niti htjeli.

Uzalud Gordanu Jandrokoviću načelne i prazne osude NDH-a, sve dok traži načine i opravdanja da se i nadalje koriste ustaški pozdrav i insignije.

Hipodromski crnokošuljaši, HDZ-ovci i njihovi još desniji sateliti vraćaju Hrvatsku na krivu i poraženu stranu povijesti. Hrvatsku smo obranili u Domovinskom ratu, dužni smo ju i u miru obraniti od crnog buđenja koje joj prijeti.

Pozdrav domovini, domovini vjerni", napisala je Dalija Orešković.